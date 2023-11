Towns decide no final e garante vitória dramática dos Timberwolves na NBA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/11/2023 - 9:36 Para compartilhar:

Com uma atuação brilhante na madrugada deste sábado, o pivô Karl-Anthony Towns teve frieza para definir a vitória do Minnesota Timberwolves sobre o New Orleans Pelicans por 121 a 120 acertando a cesta decisiva a cinco minutos do fim.

Mesmo jogando fora de casa, o jogador dominicano teve um papel importante na reação da equipe que chegou a ter uma desvantagem no placar de 14 pontos. No duelo, ele pegou seis rebotes, fez nove assistências e ainda marcou 29 pontos. Foram dez arremessos certos em 11 tentativas durante o confronto.

“Este jogo deveria ser divertido e eu me diverti. Joga a partida toda para ter a oportunidade de estar nessa situação (ser decisivo). Eu considerei essa condição a parte mais divertida da partida”, afirmou o atleta.

Além da efetividade em quadra, Towns identificou o algo a mais na equipe para buscar uma virada no placar que muitos julgavam estar perdida pelo volume de jogo do rival e também pelo fato de atuar como visitante.

“Definitivamente mostramos coração, nossa fortaleza mental e a resistência que nossa equipe tem para encontrar uma maneira de vencer mesmo quando as coisas não estão indo bem. O resultado foi essa virada que dá muita confiança para o grupo.”

Pelo lado do New Orleans Pelicans, Brandon Ingram foi o destaque da partida. Com 30 pontos, quatro assistências e ainda sete rebotes, ele não conseguiu evitar a derrota faltando poucos segundos para o fim.

“Nossa execução diminuiu um pouco no quarto período do jogo. Não acho que fiz um bom trabalho em nos organizar, entrar nas jogadas com mais foco e tentar obter a eficiência correta no final do confronto”, afirmou o ala.

Quem também brilhou na rodada da NBA foi o grego Giannis Antetokounmpo que marcou 40 pontos no triunfo do Milwaukee Bucks sobre o Dallas Mavericks por 132 a 125. O resultado marca uma sequência de quatro triunfos consecutivos da equipe.

“Foi uma vitória de caráter. Todos os jogadores se aproximaram e jogaram de forma coletiva. Foi uma vitória total de todo o elenco”, afirmou um empolgado Adrian Griffin, técnico dos Bucks.

Em grande fase, Antetokounmpo vem conseguindo ser efetivo em quadra. Ele teve uma média de 41,3 pontos de média levando em conta os últimos três compromissos da equipe na competição. Contra o Mavericks, foram 18 arremessos convertidos em 26 tentativas, incluindo um par de 3 pontos. Ele pegou ainda 14 rebotes e fez sete assistências.

“Acho que todo o time está se doando e o importante está aparecendo, que são as vitórias. Estamos no caminho certo e a missão agora é manter esse ritmo para continuar colhendo frutos”, falou o jogador.

Acompanhe os resultados da noite deste sábado:

Charlotte Hornets 108 x 122 New York Knicks

New Orleans Pelicans 120 x 121 Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls 102 x 97 Miami Heat

Milwaukee Bucks 132 x 125 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 108 x 120 Memphis Grizzlies





Golden State Warriors 123 x 130 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos deste domingo:

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Toronto Raptors x Detroit Pistons

Indiana Pacers x Orlando Magic

Cleveland Cavaliers x Denver Nuggets

Dallas Mavericks x Sacramento Kings

Memphis Grizzlies x Boston Celtics

Utah Jazz x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers x Houston Rockets

