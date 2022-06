Tour gratuito apresenta marcos históricos do centro de São Paulo

Uma caminhada guiada pelo centro de São Paulo apresenta marcos históricos da cidade. O passeio tem como base o triângulo formado pelas construções de três ordens religiosas que tiveram papel fundamental nos primeiros séculos de existência da cidade: os beneditinos, os franciscanos e os carmelitas.

O Tour Guiado pelo Centro Histórico já recebeu mais de 3 mil visitantes desde 2019, e volta a ser realizado a partir de junho. São cerca de duas horas de caminhada passando por locais, edifícios e monumentos de grande importância na formação de São Paulo, que tiveram relevância em diversos períodos da história do país, desde a época da colônia até a república.





O passeio começa no shopping ao lado Estação São Bento de metrô, vai em direção ao Pateo do Collegio, passa pelo Solar da Marquesa de Santos, pelo Largo São Francisco, o Largo do Café e o Mosteiro de São Bento.

O ponto de encontro é a Praça da Colmeia, dentro do Pátio Metrô São Bento. O tour começa no sábado, às 11h, mas as senhas começam a ser distribuídas meia hora antes. O número máximo de participantes é de 20 pessoas.

O roteiro gratuito é uma iniciativa do Pátio Metrô São Bento em parceria com grupo de guias de turismo Caminhos do Triângulo.

No mês de junho, o tour vai ocorrer nos dias 4, 11, 18 e 25. Em julho, nos dias 2, 9, 16, 23 e 30. Em agosto, nos dias 6, 13, 20 e 27.