Totvs tem lucro líquido ajustado de R$156,3 mi no 4º tri

Reutersi Reuters 14/02/2023 - 19:44





SÃO PAULO (Reuters) – A Totvs anunciou nesta terça-feira que teve lucro líquido ajustado de 156,3 milhões de reais no quarto trimestre, avanço de 24% ante mesmo período de 2021.

Já o lucro líquido sem os efeitos das despesas com amortização de intangíveis oriundos de aquisições, conhecido como lucro caixa, foi de 172,9 milhões de reais, alta de 18,6%.

A companhia especializada em software para gestão de empresas apurou uma geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de cerca de 248,4 milhões de reais no trimestre, crescimento ano a ano de 12,7%.





Analistas, em média, esperavam Ebitda de 253,6 milhões de reais para a Totvs no quarto trimestre, segundo dados da Refinitiv.

A receita líquida da companhia somou 1,08 bilhão de reais de outubro a dezembro, avançando cerca de 20,9% sobre um ano antes. A expectativa de analistas era de faturamento de 1,1 bilhão, de acordo com a Refinitiv.

As despesas comerciais e com marketing cresceram 21,6% em 12 meses e as administrativas e outras subiram 39,9%.

