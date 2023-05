Totvs tem lucro líquido de R$99,5 mi no 1º tri, alta de 17,1% na base anual

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/05/2023 - 20:16 Compartilhe

(Reuters) – A empresa de software Totvs registrou lucro líquido consolidado de 99,5 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, alta de 17,1% em comparação com o mesmo período de 2022, com avanço do resultado operacional, mostrou balanço divulgado nesta segunda-feira.

A empresa apurou no período lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 281 milhões de reais, alta de 25,8% contra igual etapa do ano anterior. A estimativa média de analistas era de Ebitda de 272 milhões de reais, segundo dados da Refinitiv.

O lucro caixa consolidado, que representa o lucro líquido sem os efeitos das despesas com amortização de intangíveis oriundos de aquisições, foi de 133,7 milhões de reais, um aumento de 9,4% na base anual, mas recuo de 25,3% na comparação sequencial.

A queda no lucro caixa ante o último trimestre de 2022, segundo a Totvs, deve-se principalmente pelo aumento de 46,1 milhões de reais do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Além disso, houve um impacto negativo de cerca de 20 milhões de reais na receita de aplicações financeiras da empresa, resultado de perdas apuradas por um fundo exclusivo que faz gestão do caixa da companhia, cujo patrimônio tinha exposição de 0,9% a títulos de dívida da Americanas.

Na base anual, a alta do Ebitda ajustado compensou os fatores tributários e nas aplicações financeiras, o que levou ao crescimento no lucro, de acordo com a Totvs.

A receita líquida consolidada da companhia, sem o custo de captação da unidade financeira Techfin, subiu 18,3%, para 1,1 bilhão de reais, em relação aos primeiros três meses de 2022, refletindo avanços apresentados em todas as linhas de faturamento da empresa.

As despesas operacionais, por sua vez, chegaram a 641,4 milhões de reais no trimestre encerrado em março, um aumento de 13,2% ante o mesmo período no ano passado.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

