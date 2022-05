Totvs tem forte alta das receitas no 1º tri, mas despesas comprimem margem

Por Aluisio Alves





SÃO PAULO (Reuters) – A produtora de softwares de gestão e de serviços financeiros Totvs teve avanço modesto do lucro no primeiro trimestre, uma vez que o aumento robusto das receitas em suas principais linhas de negócios foi compensada em parte por maiores despesas com remuneração a empregados.

A companhia anunciou nesta quarta-feira que sua receita líquida de janeiro a março alcançou 981,1 milhões de reais, um aumento de 36,2% contra um ano antes, com incremento de 25,5% em seu negócio principal de receita de gestão, enquanto a unidade de business performance cresceu 16 vezes e a de serviços financeiros cresceu 48,6%.

A Totvs frisou que teve o maior patamar trimestral de receita de licenças dos últimos nove anos e, mesmo elevando preços, não perdeu clientes.

Porém, as despesas comerciais subiram 42,7%, enquanto as gerais e administrativas evoluíram 38%, estas refletindo a aplicação de dissídio sobre salários.

Com isso, o resultado operacional da companhia medido pelo lucro antes de impostos, juros, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado cresceu 17,5% ano a ano, para 223,3 milhões de reais, mas a margem Ebitda ajustada caiu 3,3 pontos percentuais, a 23,6%.

No mês passado, a Totvs anunciou um acordo por meio do qual terá como sócio na Totvs Techfin, seu negócio de serviços financeiros o Itaú Unibanco, do qual receberá 860 milhões de reais pela fatia.