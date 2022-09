Totvs Tecnologia compra Feedz Tecnologia por R$ 66 milhões

Estadão Conteúdo 01/09/2022 - 10:51 Compartilhe

A Totvs comunica que sua subsidiária Totvs Tecnologia em Software de Gestão celebrou, na quarta-feira, 31, a compra de ações que representam 60% do capital social da Feedz Tecnologia por R$ 66 milhões. O contrato prevê a aquisição, durante o primeiro semestre de 2025, das ações remanescentes, cujo preço observará os termos e condições pactuados pelas partes, que levará em consideração, dentre outros fatores, o atingimento de determinadas metas e desempenho da Feedz, informa a empresa.

A Totvs explica, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que a Feedz é uma HR Tech brasileira especializada em soluções SaaS de Engajamento, Desempenho e Clima Organizacional, com destaques para as ferramentas de OKR (Objetivos e Resultados Chave), avaliação de desempenho, feedbacks, pesquisas de clima e engajamento por pulsos.

A empresa adquirida tem crescimento de 3 dígitos na receita líquida nos últimos 2 anos e registrou, com base no resultado de julho de 2022, receita bruta anualizada de aproximadamente R$22 milhões, acrescenta a TOTVS.

“Devido ao seu posicionamento estratégico na gestão de pessoas, as soluções para a gestão da experiência humana (HXM – Human Experience Management), têm sido uma demanda crescente das empresas, apresentando taxas de crescimento superiores às do mercado global de ERP”, diz a companhia, que reforça que a aquisição visa entregar uma plataforma capaz de atender de forma digital e integrada às necessidades dos clientes na gestão de toda a jornada do colaborador.