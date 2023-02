Totvs soma lucro líquido ajustado de R$ 156,3 mi no 4º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/02/2023 - 20:37 Compartilhe

A Totvs somou lucro líquido ajustado de R$ 156,3 milhões no quatro trimestre de 2022, alta de 24% em relação ao mesmo intervalo de 2021. Já o Ebitda ajustado ficou em R$ 248,4 milhões, 12,7% maior do que um ano antes, com margem Ebitda ajustada de 23%, redução de 170 pontos base na comparação anual e trimestral.





O montante foi impactado principalmente por alguns efeitos pontuais, segundo a companhia. Entre eles, R$ 9,6 milhões de provisão para perda esperada no segmento de Techfin, devido à recuperação judicial de um afiliado da Supplier.

Sem citar nomes, a Totvs afirma se tratar de uma empresa do ramo atacadista de eletrônicos, que posteriormente ingressou com pedido de recuperação judicial e não performou grande parte dos recebíveis antecipados. O processo tem como principais credores os maiores bancos do mercado brasileiro e envolve um montante total de R$ 595 milhões.

Pesaram ainda R$ 8,1 milhões em provisão de contingências da dimensão Gestão. Desconsiderando esses valores, a margem Ebitda ajustada do trimestre atingiria o mesmo patamar do trimestre anterior e do mesmo intervalo de 2021, encerrando o período em 24,7%.





A receita líquida consolidada finalizou o trimestre em R$ 1,1 bilhão, avanço anual de 21%. Pela primeira vez, encerrou o ano superando a barreira dos R$ 4 bilhões, com crescimento de 27% sobre o ano de 2021.

Avenidas de negócio

Para a empresa, o desempenho reflete os avanços apresentados ao longo do ano em todas as linhas de receita, com destaque para a Receita Recorrente de Gestão que cresceu 27% ano contra ano em 2022, impulsionada pelo crescimento da Receita SaaS, que representou 41% do crescimento total da companhia em 2022.

Contribuíram também o crescimento orgânico de 31% da Receita de Business Performance de 2022, que levou a dimensão a representar 10% do crescimento total da Totv e alta de 25% do crescimento da Receita de Techfin Líquida de

Funding em 2022.

“As receitas de SaaS Gestão, Business Performance e Techfin continuaram sendo as locomotivas do crescimento de receita, tendo, juntas, representado 57% do crescimento da receita líquida consolidada de 2022”, destaca a companhia no release de resultados.





