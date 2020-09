Totvs prorroga oferta de combinação de negócios com a Linx por 30 dias

A Totvs anunciou na noite desta sexta-feira, 11, que prorrogou por 30 dias, até o próximo dia 13 de outubro, a proposta de combinação de negócios que a empresa propôs para a Linx em agosto. Além disso, a companhia acatou sugestão dos conselheiros independentes da Linx de correção pelo CDI do valor de R$ 6,20 por ação da proposta original, a partir do sexto mês, caso as negociações se arrastem.

“Não obstante a ausência, até o momento, de posicionamento formal da administração da Linx quanto à proposta concreta e detalhada encaminhada pela companhia, reitera a Totvs a manutenção da validade da sua proposta”, diz a companhia, reiterando o compromisso de trabalhar com os conselheiros independentes da Linx e esperando que todas as propostas sejam apresentadas de forma simultânea aos acionistas.

