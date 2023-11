Totvs: lucro líquido ajustado soma R$ 200,9 mi no 3º trimestre, alta anual de 31,7%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/11/2023 - 19:39 Para compartilhar:

A Totvs encerrou o terceiro trimestre de 2023 com lucro líquido ajustado de R$ 200,9 milhões. O montante representa alta anual de 31,7% e de 70,9% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

Já o Ebitda ajustado subiu 18,3% na comparação com o terceiro trimestre de 2022 e 14,4% ante abril a junho deste ano, para R$ 294,9 milhões. A margem Ebitda ajustada foi de 24,5%, 130 pontos base acima do segundo trimestre, o que foi provocado pelo seu aumento nas 3 dimensões de negócio, mas com redução de 10 pontos base em relação ao mesmo período de 2022, principalmente relacionada aos investimentos na operação orgânica da JV Techfin, segundo a Totvs.

A receita líquida consolidada encerrou o trimestre em R$ 1,202 bilhão, sendo 18,9% superior ao mesmo período de 2022 e 6% maior na comparação com abril a junho deste ano.

Segundo a Totvs, isso se deu em função dos avanços na receita recorrente de gestão, que cresceu 18% ano contra ano, impulsionada pelo crescimento da receita SaaS Gestão; do crescimento de 38% na receita de business performance; e do aumento de 35% da receita de Techfin líquida de Funding.

A receita recorrente anualizada (ARR, na sigla em inglês) consolidada atingiu R$ 4,572 bilhões, 20,2% acima do valor reportado um ano antes.

Já a adição líquida orgânica (soma da adição líquida orgânica de ARR de Gestão e da Business Performance) totalizou R$ 173,4 milhões, caindo 8% em relação ao trimestre anterior.

A dívida bruta da empresa, por sua vez, somou R$ 2,045 bilhões ao fim do terceiro trimestre, tendo recuado 1,3% em comparação ao término de junho. De acordo com a Totvs, isso foi consequência do pagamento de juros no período.

Por outro lado, o saldo de caixa e equivalentes encerrou o terceiro trimestre de 2023 em R$ 3,1 bilhões, o que corresponde a aproximadamente 1,5 vez o saldo da dívida bruta.

Techfin

A receita da Techfin apresentou crescimento anualizado de 16% em relação ao mesmo período de 2022 e de 53% sobre o trimestre imediatamente anterior, para R$ 136,1 milhões. A Totvs explica o resultado principalmente pela performance do segmento de agronegócio.

O Ebitda encerrou o trimestre em R$ 24,2 milhões, um crescimento de 31% ano contra ano, e revertendo o resultado negativo do segundo trimestre deste ano. A margem Ebitda ficou em 24,7%. “Essa forte recuperação é resultado da Margem Ebitda da Supplier, que subiu de 17,4% no segundo trimestre de 2023 para 43,8%”, afirma a Totvs.

A provisão para perda esperada representou 0,48% da carteira bruta de crédito, 10 pontos base acima do mesmo período de 2022 e 11 pontos base acima do segundo trimestre de 2023. “Observamos uma redução em todas as faixas de 1 a 90 dias dos direitos creditórios vencidos”, relatou a Totvs.

