Totvs: Dimensa adquire RBM por R$ 30 milhões

A Dimensa, controlada da Totvs, adquiriu a totalidade das quotas da RBM Web Sistemas Inteligentes por R$ 30 milhões. Adicionalmente, o contrato prevê o pagamento de preço de compra complementar sujeito ao atingimento de metas estabelecidas.

“Com esta aquisição, a Dimensa deverá ampliar sua oferta de produtos e serviços para seus clientes, aumentando seu mercado endereçável, representando mais um passo estratégico para fortalecer sua posição no segmento de tecnologias B2B para o setor financeiro e de fintechs”, segundo o comunicado ao mercado divulgado nesta quarta-feira, 17.

A RBM, fundada em 2006, é uma empresa com mais de 150 clientes e capilaridade no mercado nacional que oferece soluções 100% software as a service (SaaS) em core banking de fácil implantação com foco no mercado de fintechs, instituições financeiras e gestoras de recebíveis.

Com base no resultado de julho de 2022, a RBM auferiu receita bruta anualizada de aproximadamente R$ 13 milhões.

O comunicado destaca que o fechamento da transação está sujeito a algumas condições precedentes a serem cumpridas pela RBM.