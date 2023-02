Totvs chega a recuar quase 6% após resultado trimestral

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 15/02/2023 - 11:06 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – As ações da Totvs chegaram a recuar quase 6% nesta quarta-feira, após a companhia especializada em software para gestão de empresas reportar resultado operacional medido pelo Ebitda abaixo das expectativas no quarto trimestre, embora acima do desempenho apurado um ano antes.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de cerca de 248,4 milhões de reais no trimestre, crescimento ano a ano de 12,7%. Analistas, em média, esperavam 253,6 milhões, segundo dados da Refinitiv.

A receita líquida da companhia somou 1,08 bilhão de reais de outubro a dezembro, avançando cerca de 20,9% sobre um ano antes.





Às 10:19, os papéis caíam 4,29%, a 28,56 reais, respondendo pelo pior desempenho do Ibovespa, que recuava 0,29%. No pior momento, chegaram a 28,10 reais (-5,83%).

Analistas do Safra consideraram os dados de receita fortes, em linha com as expectativas da casa, mas chamaram a atenção para o Ebitda abaixo do esperado, com queda de margem, que atrelaram a eventos extraordinários, como maior despesa de provisão.

A recomendação “outperform” no papel foi reiterada, com os analistas citando “muito potencial vindo dos negócios complementares – digital marketing – e serviços financeiros”, afirmando que esperam ganho de margem à medida que essas linhas de negócio ganhem tração.

(Por Paula Arend Laier)





