Totvs anuncia compra de Gesplan por R$ 40 milhões

A Totvs fechou no último sábado (2) a compra da Gesplan, de soluções de planejamento e gestão financeira, por R$ 40 milhões à vista. O contrato também prevê o pagamento de preço de compra complementar relacionado ao atingimento de metas estabelecidas para a empresa em 2022 e 2023.

Segundo comunicado ao mercado, a Gesplan tem mais de 20 anos de mercado e provê soluções que operam no ambiente transacional de forma integrada com os ERPs, tendo como destaque sua solução SaaS (Software como Serviço) de gestão integrada de Tesouraria (Cash & Treasury Management).

Com aproximadamente 190 clientes nacionais e internacionais e mais de 70 profissionais, a Gesplan registrou receita bruta de aproximadamente R$ 16 milhões em 2021.

“Com as soluções especialistas da Gesplan, a Totvs aumenta a cobertura e a profundidade funcional de seu portfólio da dimensão de negócios de Gestão, em particular no seu módulo financeiro, bem como sua habilidade de atender as necessidades de seus clientes de forma ainda mais completa, ao mesmo tempo que agrega mais acesso e inteligência de dados, que possibilitam o desenvolvimento de novas ofertas de soluções sob medida”, afirma a companhia. A aquisição será feita por meio da subsidiária Totvs Tecnologia.

