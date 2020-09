Totti visita jogadora italiana que acordou do coma após mensagem

ROMA, 28 SET (ANSA) – O ex-craque Francesco Totti se encontrou com a jogadora italiana Ilenia Matilli, da Lazio, que acordou do coma após ter recebido uma mensagem em vídeo do ídolo da Roma.

O ex-capitão giallorosso visitou Matilli no hospital Policlínico Gemelli, em Roma, quatro dias depois do apelo dos pais da italiana, que é torcedora da equipe da capital e fã de Totti.

“Nós nos abraçamos, Ilenia chorou e ficou animada. Estou feliz, eu a teria ajudado ainda mais cedo se eu soubesse. Voltaremos a nos encontrar quando ela sair do hospital”, disse Totti citado pelo jornal “Corriere dello Sport”.

Matilli estava em coma desde dezembro de 2019, quando sofreu um grave acidente de carro em Roma, na Itália. A colisão provocou a morte da amiga Martina Oro, de 20 anos de idade.

Totti soube da situação da jogadora e mandou uma mensagem em vídeo. As palavras de incentivo do ídolo ajudaram Matilli a reagir e a acordar lentamente do coma. (ANSA).

