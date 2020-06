Totti perde relógio de grife e oferece recompensa para quem devolver: ‘Muito importante para mim’ ídolo da Roma afirmou que a peça foi usada por ele durante toda a carreira e afirmou que dará um presente 'que agrade torcedores da Roma'

O ídolo da Roma, Francesco Totti, procurou as redes sociais para tenta reaver um relógio da grife ‘Rolex’, que tem um grande valor sentimental para ele. O ex-jogador afirmou que a peça personalizada foi usada por ele durante toda a carreira.

– Amigos, perdi o meu relógio, que é muito importante para mim, porque utilizei-o ao longo da minha carreira. Falo com vocês com a esperança que alguém o tenha encontrado. Sei que é praticamente impossível, mas não custa nada tentar. É o modela Daytona com interior em branco – disse.

Totti completou afirmando que dará um presente especial caso o relógio seja devolvido por um torcedor da Roma e brincou com os torcedores da Lazio.

– O bracelete tem duas pequenas placas com a letra C (Cristian e Channel). Prometo que irei recompensar a pessoa que encontrar o relógio. Algo que deve interessar aos torcedores da Roma e pouco menos aos da Lazio – completou.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também