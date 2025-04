Totti lamenta não ter jogado ao lado de Ronaldo ‘Fenômeno’

MOSCOU, 8 ABR (ANSA) – O ex-jogador italiano Francesco Totti, ídolo da Roma e campeão mundial em 2006 pela Azzurra, afirmou que um dos grandes arrependimentos da sua carreira foi não ter jogado ao lado do ex-atacante brasileiro Ronaldo “Fenômeno”.

Os dois ex-atletas estiveram juntos no futebol italiano entre 1997 e 2002, mas apenas como rivais. Além disso, Totti esteve próximo de reforçar os galácticos do Real Madrid no passado, em um negócio que acabou não dando certo.

“Acho que o sentimento é mútuo, mas o maior arrependimento da minha carreira foi não ter jogado com ele [Ronaldo Nazário]”, afirmou o ex-capitão giallorosso em entrevista ao site russo de apostas esportivas Metaratings, em Moscou, onde participará de um evento.

Na conversa, Totti disse não se arrepender de ter defendido apenas um clube em toda sua carreira e reclamou que os jogadores de hoje em dia não costumam mostrar lealdade aos seus times, pois o “futebol se tornou mais um negócio”.

“Sou feliz por ter decidido passar toda a minha carreira em apenas um time, sou muito feliz com isso. Os jogadores de futebol costumavam mostrar mais lealdade aos seus clubes, hoje o esporte se tornou mais um negócio”, declarou o ex-craque.

(ANSA).