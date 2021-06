Totti e Nesta vão participar da cerimônia de abertura da Eurocopa

As lendas italianas Francesco Totti e Alessandro Nesta vão lançar a 16ª edição da Eurocopa em Roma na noite desta sexta-feira, antes de dar lugar a Andrea Bocelli e uma atuação virtual de Martin Garrix, Bono e The Edge.

Simplificada devido ao contexto sanitário, a tradicional cerimônia de abertura ocorrerá poucos minutos antes do apito de abertura, às 16h00 (horário de Brasília), de Turquia x Itália, primeiro jogo do grupo A, no Estádio Olímpico.

Os dois campeões mundiais em 2006 irão “dar as boas-vindas aos fãs” do torneio. O estádio italiano se comprometeu a receber cerca de 16.000 espectadores, um quarto de sua capacidade máxima.

Na Uefa contou com dois ex-astrelos do dérbi de Roma, que costuma ser disputado no mesmo estádio. Nesta comandou a defesa da Lazio de 1993 a 2002, antes de partir para o Milan, enquanto Totti passou toda a sua carreira na Roma, onde disputou 25 temporadas.

A organização promete “um sentimento de feliz reencontro entre os membros da família do futebol europeu”, após um ano marcado pela pandemia, que obrigou a adiar o torneio, inicialmente previsto para o verão de 2020.

O coração da sua cerimônia, denominada “Triunfo da Eurocopa”, vai colocar em cena a orquestra da polícia nacional italiana, 24 grandes balões simbolizando as equipes participantes e uma “coreografia vertical” que irá misturar bailarinos e bateristas instalados na cobertura do estádio.

No final, o tenor italiano Andrea Bocelli vai interpretar “Nessun Dorma”, acompanhado pela ópera Turandot de Puccini, antes de uma “performance virtual” de Martin Garrix, Bono e The Edge, autores da canção oficial da Euro, “We Are The People “(Nós somos o povo).

O torneio, espalhado por onze cidades-sede em onze países, de Sevilha a Baku, será encerrado no dia 11 de julho no estádio de Wembley, em Londres.

cfe/bpa/gh/psr/aam

Veja também