Tottenham vence Leicester por 3 a 0 com dois gols de Harry Kane

Com dois gols de Harry Kane, o Tottenham (6º) venceu por 3 a 0 o Leicester, que com este resultado viu sua vaga para a Liga dos Campeões ameaçada, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, disputada neste domingo.

Os ‘Spurs’ abriram o placar com um gol contra de James Justin, enquanto Harry Kane balançou as redes após dois passes do brasileiro Lucas Moura.

Estacionados no quarto lugar, os ‘Foxes’ seguem com a mesma pontuação (62) que o Manchester United (5º), que recebe em casa nesta rodada o West Ham (15º), em partida a ser disputada na quarta-feira.

Por conta desta situação, a última rodada da Premier League, no dia 26 de julho, terá um jogo emocionante entre Leicester e Manchester United.

O Chelsea (3º, 63 pontos), favorecido pela derrota do Leicester, enfrenta o campeão Liverpool (1º) também na quarta, e pode selar nesse dia sua classificação para a Liga dos Campeões matematicamente.

Dentro da zona de classificação para a Liga Europa, o Tottenham (6º, 58 pontos) aguarda os resultados da rodada para ver o que ainda é possível fazer no campeonato.

Na outra partida do domingo, o Bournemouth (19º, penúltimo) ficou bem perto do rebaixamento matemático ao ser derrotado em casa pelo Southampton (11º) por 2 a 0.

Programação e resultados da 37ª rodada do Campeonato Inglês

– Sábado:

Norwich City – Burnley 0 – 2

– Domingo:

AFC Bournemouth – Southampton 0 – 2

Tottenham – Leicester 3 – 0

– Segunda-feira:

(11h00) Brighton – Newcastle

Sheffield United – Everton

(13h15) Wolverhampton – Crystal Palace

– Terça-feira:

(11h) Watford – Manchester City

(13h15) Aston Villa – Arsenal

– Quarta-feira:

(11h00) Manchester United – West Ham

(13h15) Liverpool – Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 93 36 30 3 3 77 29 48

2. Manchester City 75 36 24 3 9 93 35 58

3. Chelsea 63 36 19 6 11 64 49 15

4. Leicester 62 37 18 8 11 67 39 28

5. Manchester United 62 36 17 11 8 63 35 28

6. Tottenham 58 37 16 10 11 60 46 14

7. Wolverhampton 56 36 14 14 8 49 38 11

8. Sheffield United 54 36 14 12 10 38 35 3

9. Burnley 54 37 15 9 13 42 48 -6

10. Arsenal 53 36 13 14 9 53 45 8

11. Southampton 49 37 14 7 16 48 59 -11

12. Everton 46 36 12 10 14 42 53 -11

13. Newcastle 43 36 11 10 15 37 55 -18

14. Crystal Palace 42 36 11 9 16 30 47 -17

15. West Ham 37 36 10 7 19 47 60 -13

16. Brighton 37 36 8 13 15 37 53 -16

17. Watford 34 36 8 10 18 34 57 -23

18. Aston Villa 31 36 8 7 21 39 66 -27

19. AFC Bournemouth 31 37 8 7 22 37 64 -27

20. Norwich City 21 37 5 6 26 26 70 -44

