Tottenham vence Everton (1-0) e ainda sonha com vaga na Champions

O Tottenham (8º) venceu o Everton (11º) por 1 a 0 e conquistou três pontos que o mantêm na corrida pelas vagas nos torneios europeus da próxima temporada, faltando cinco rodadas.

Com esses 15 pontos ainda em jogo, o Tottenham soma atualmente 48, e está a nove do quarto lugar ocupado pelo Chelsea (4º), o último que dá acesso à próxima Liga dos Campeões e a sete do Manchester United, que ocupa o quinto lugar, que pode classificar para a próxima Champions se a sanção contra o Manchester City (2º) por não cumprir o ‘fair-play’ financeiro for confirmada.

Por outro lado, para o Everton (11º com 44 pontos) a temporada parece ter terminado, já que o time não corre o risco de rebaixamento e não têm chance de jogar um torneio europeu na próxima temporada.

A partida foi decidida com um gol contra de Michael Keane, quando um chute do argentino Giovanni Lo Celso acertou o zagueiro no peito e mudou a trajetória da bola, enganando seu goleiro (24).

O duelo, não muito emocionante e com poucas chances criadas, foi marcado por um incidente que ocorreu quando os jogadores se dirigiam ao vestiário no intervalo e o goleiro francês dos Spurs, Hugo Lloris, e seu companheiro de equipe sul-coreano, Son Heung-min, se envolveram em um discussão acalorada e tiveram que ser separados por outros jogadores.

Aparentemente, o goleiro e capitão do Tottenham não gostou do pouco envolvimento do atacante asiático em uma jogada que ocorreu pouco antes, na qual o Everton esteve muito perto de empatar com um chute do brasileiro Richarlison que passou raspando (45).

Logo depois do árbitro apitar o fim do primeiro tempo, Lloris correu metade do campo para repreender Son por sua atitude.

No vestiário, eles tiveram que resolver suas diferenças, já que os dois jogadores entraram em campo juntos para a segunda etapa e se abraçaram após o final da partida.

— Resultados da 33ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Norwich City – Brighton 0 – 1

Leicester – Crystal Palace 3 – 0

Manchester United – AFC Bournemouth 5 – 2

Wolverhampton – Arsenal 0 – 2

Chelsea – Watford 3 – 0

– Domingo:

Burnley – Sheffield United 1 – 1

Newcastle – West Ham 2 – 2

Liverpool – Aston Villa 2 – 0

Southampton – Manchester City 1 – 0

– Segunda-feira:

Tottenham – Everton 1 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 89 33 29 2 2 72 25 47

2. Manchester City 66 33 21 3 9 81 34 47

3. Leicester 58 33 17 7 9 63 31 32

4. Chelsea 57 33 17 6 10 60 44 16

5. Manchester United 55 33 15 10 8 56 33 23

6. Wolverhampton 52 33 13 13 7 45 36 9

7. Arsenal 49 33 12 13 8 49 41 8

8. Tottenham 48 33 13 9 11 52 44 8

9. Sheffield United 48 33 12 12 9 34 33 1

10. Burnley 46 33 13 7 13 37 46 -9

11. Everton 44 33 12 8 13 40 48 -8

12. Newcastle 43 33 11 10 12 35 45 -10

13. Southampton 43 33 13 4 16 42 55 -13

14. Crystal Palace 42 33 11 9 13 28 40 -12

15. Brighton 36 33 8 12 13 35 44 -9

16. West Ham 31 33 8 7 18 40 58 -18

17. Watford 28 33 6 10 17 29 52 -23

18. Aston Villa 27 33 7 6 20 36 62 -26

19. AFC Bournemouth 27 33 7 6 20 32 59 -27

20. Norwich City 21 33 5 6 22 25 61 -36

