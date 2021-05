Tottenham vence de virada e impede classificação do Leicester para a Champions Virada do Tottenham perto do fim do jogo acabou com o sonho de Champions League para o Leicester City

Neste domingo, o Leicester City recebeu o Tottenham no King Power Stadium, na cidade de Leicester, pela rodada final da Premier League. O confronto terminou com vitória da equipe por 3 a 2, marcando com Harry Kane, Schmeichel (contra) e Bale (duas vezes), enquanto o time da casa marcou com dois gols de Vardy.

Veja a tabela final do Inglês

PÊNALTI

Já no início da partida deste domingo, aos 16 minutos, foi assinalado um pênalti a favor da equipe do Leicester City. Na cobrança, o principal jogador da equipe foi para a bola, e não desperdiçou. Jamie Vardy colocou o seu time na frente do marcador.

EMPATE

Ainda no primeiro tempo, o Tottenham foi ao ataque para não ficar com na desvantagem durante o intervalo do jogo. Dessa forma, a equipe visitante conseguiu ser eficiente aos 41 minutos, quando uma bola desviada em um cruzamento chegou em Harry Kane, que acertou um grande chute de primeira.

MAIS UM PÊNALTI

Na segunda etapa, o time do Leicester City foi o que, novamente, conseguiu se sair melhor no início. Aos sete minutos, foi assinalado mais um pênalti para a equipe da casa, e Jamie Vardy fez o seu gol de novo, colocando o seu clube na frente do placar pela segunda vez na partida.

VIRA-VIROU

O Tottenham, novamente atrás do placar, passou a pressionar mais a equipe do Leicester City. No King Power Stadium, o time londrino não abdicou do ataque, sendo eficaz aos 31 minutos do segundo tempo, quando, em cobrança de escanteio, o goleiro Schmeichel falhou e deu o gol aos Spurs. Já perto do fim, Bale marcou duas vezes para a virada do Tottenham.

TABELA FINAL

Com a vitória, o Tottenham, por sua vez, ganhou a vaga na Liga de Conferência da UEFA. O Leicester City, por sua vez, não ultrapassou o Chelsea e não se classificou para a Champions League.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também