Tottenham vence Cardiff e é terceiro na Premier League

O Tottenham derrotou neste sábado por 1 a 0 o lanterninha Cardiff e assumiu a terceira colocação do Campeonato Inglês, se aproximando a um ponto de Manchester City e Liverpool, que se enfrentam neste domingo.

A equipe treinada pelo técnico argentino Mauricio Pochettino, que segue sem poder contar com algumas de suas principais peças como Dele Alli ou Christian Eriksen, venceu graças ao gol no início do jogo de Eric Dier (8 minutos), numa partida em que os londrinos tiveram 75% de posse de bola e deram 19 chutes ao gol do Cardiff.

O Cardiff, contudo, mostrou certa solidez defensiva para segurar o ataque do Tottenham e até chegou a assustar o gol de Hugo Lloris, mas qualquer chance de reação ficou comprometida com a expulsão de Joe Ralls aos 13 minutos do segundo tempo por falta em Lucas Moura, que escapava sozinho em direção ao gol.

Em outros jogos deste sábado, o Watford (8º), a surpresa deste início de Premier League, foi goleado em casa por 4 a 0 pelo Bournemouth (5º), enquanto o Everton (10º) venceu como visitante o Leicester (9º) por 2 a 1, com direito a um gol de Richarlison após linda jogada de Bernard.

O Wolverhampton (7º) venceu em casa do Crystal Palace (14º), enquanto Burnley (12º) e Huddersfield (18º) empataram em 1 a 1.

Na última partida deste sábado, o Manchester United (11º) encara o Newcastle (19º), no que pode ser a última partida de José Mourinho como técnico do United, que atravessa uma crise de resultados e pode demitir o português, segundo a imprensa britânica.

– Programação e resultados da 8ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sexta-feira:

Brighton and Hove Alb – West Ham 1 – 0

– Sábado:

Tottenham – Cardiff City 1 – 0

Watford – AFC Bournemouth 0 – 4

Leicester – Everton 1 – 2

Burnley – Huddersfield Town 1 – 1

Crystal Palace – Wolverhampton 0 – 1

(13h30) Manchester United – Newcastle

– Domingo:

(08h00) Fulham – Arsenal

(10h15) Southampton – Chelsea

(12h30) Liverpool – Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 19 7 6 1 0 21 3 18

2. Liverpool 19 7 6 1 0 15 3 12

3. Tottenham 18 8 6 0 2 15 7 8

4. Chelsea 17 7 5 2 0 15 5 10

5. AFC Bournemouth 16 8 5 1 2 16 12 4

6. Arsenal 15 7 5 0 2 14 9 5

7. Wolverhampton 15 8 4 3 1 9 6 3

8. Watford 13 8 4 1 3 11 12 -1

9. Leicester 12 8 4 0 4 14 12 2

10. Everton 12 8 3 3 2 13 12 1

11. Manchester United 10 7 3 1 3 10 12 -2

12. Burnley 8 8 2 2 4 10 12 -2

13. Brighton and Hove Alb 8 8 2 2 4 9 13 -4

14. Crystal Palace 7 8 2 1 5 5 9 -4

15. West Ham 7 8 2 1 5 8 13 -5

16. Southampton 5 7 1 2 4 6 11 -5

17. Fulham 5 7 1 2 4 8 16 -8

18. Huddersfield Town 3 8 0 3 5 4 17 -13

19. Newcastle 2 7 0 2 5 4 10 -6

20. Cardiff City 2 8 0 2 6 4 17 -13

bds/mcd/am