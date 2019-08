Tottenham vence Aston Villa de virada com dois de Kane; City goleia West Ham

O Tottenham, atual vice-campeão da Europa, comandado pelo técnico argentino Mauricio Pochettino, se recuperou de um susto inicial e conseguiu vencer o recém promovido Aston Villa e ganhar os três pontos na estreia das duas equipes na Premier League neste sábado.

O escocês John McGinn abriu o placar para os visitantes (9), mas o francês Tanguy Ndombélé (73) e Harry Kane (86, 90) garantiram o triunfo dos Spurs.

“É a primeira partida mas sempre é bonito ganhar, e em casa também”, afirmou o capitão inglês, que marcou seus primeiros gols no novo estádio do Tottenham.

Apesar de brilhar balançando as redes, o artilheiro fez elogios ao seu companheiro dinamarquês Christian Eriksen que entrou no segundo tempo e segundo a imprensa, poderá deixar os Spurs: “Nós sabemos a qualidade que ele tem com a bola, suas assistências, seus gols,” disse Kane.

“Ele dita o ritmo do jogo e para mim é perfeito. Eu posso fazer meus pequenos movimentos a partir disso”, acrescentou o artilheiro.

Os londrinos vacilaram no início da partida com uma abertura mal efetuada pela defesa em que a bola acabou sobrando para McGinn, que aproveitou o escorregão do defensor e abriu o placar.

Mas no segundo tempo Ndombélé, ex-Lyon, conseguiu fazer seu primeiro gol com a camisa dos Spurs chutando bem colocado de fora da área.

Christian Eriksen, que mudou o panorama da partida com sua entrada, poderia ter virado com uma bela cobrança de falta no canto direito mas o goleiro Heaton fez ótima defesa.

E então surgiu o talismã Harry Kane, que em apenas 4 minutos virou o jogo e ampliou, decretando a vitória com frieza e precisão nas finalizações.

– Manchester City goleia West Ham –

Mais cedo, o Manchester City estreou na Premier League 2019/2020 com uma sonora goleada sobre o West Ham (5-0) na primeira das partidas programadas para este sábado, disputada no Estádio Olímpico de Londres, e já assumiu a liderança provisória.

O atacante inglês Raheem Sterling brilhou com um ‘hat-trick’ (51, 75, 90+1), e o brasileiro Gabriel Jesús (25) junto com o argentino Sergio ‘Kun’ Agüero (86, de pênalti) completaram a vitória maiúscula.

Liderado por Kevin de Bruyne e Riyad Mahrez, o Manchester City dominou do início ao fim os ‘Hammers’, que jogavam em casa mas não resistiram ao poder ofensivo dos atuais bicampeões da Premier League.

O técnico dos ‘Citizens’, o espanhol Pep Guardiola, escalou como titulares o espanhol ‘Rodri’ Hernández e Gabriel Jesus na ponta, em detrimento de Agüero.

Com esse resultado, o Manchester City respondeu de maneira contundente à goleada de sexta-feira do Liverpool (4-1 em Anfield sobre o recém promovido à Premier league, Norwich City), seu principal rival na luta pelo título inglês.

A partida teve o primeiro gol anulado após uma consulta ao VAR na história da liga inglesa. A arbitragem negou o segundo gol a Gabriel Jesus, que seria o terceiro do City, por estar impedido.

“Em termos de resultado sim” foi o início perfeito, declarou Guardiola após o duelo. “Em termos de rendimento, não. No primeiro tempo fomos descuidados com nossos passes”, acrescentou o catalão.

“Não tivemos o ritmo mas isso é normal no primeiro jogo. Na segunda etapa nos assentamos”, concluiu.

Depois dos primeiros minutos cercando a área local, o argelino tocou para o lateral Kyle Walker, que cruzou na área. O zagueiro ‘hammer’ Issa Diop não conseguiu interceptar e a bola acabou nos pés de Gabriel Jesus, que se antecipou e mandou para o fundo das redes (25).

– City impiedoso no segundo tempo –

O time comandado pelo chileno Manuel Pellegrini conseguiu resistir ao ataque da equipe visitante no restante da primeira etapa, mas desmoronou depois do segundo gol, um chute de Sterling, que estava sozinho dentro da área para finalizar (51) após uma bela jogada de De Bruyne.

“O mais importante foi começar bem e conseguir a vitória. Depois que marcamos o segundo gol acho que fomos brilhantes”, disse Sterling ao BT Sport.

Muito abalado, o West Ham beijou a lona após o terceiro gol, um suave toque de Sterling (75) que encobriu o goleiro.

Com seu adversário completamente entregue, o City ampliou com um pênalti marcado por Agüero. Foi Mahrez quem recebeu a falta dentro da área de Diop. O argentino errou sua primeira cobrança mas o juiz mandou repetir a cobrança depois que o goleiro se antecipou, e ‘el Kun’ finalmente pôde comemorar seu primeiro gol nesta Premier League (86).

Sterling conseguiu seu ‘hat-trick’ após uma potente arrancada pelo lado direito que acabou nas redes de Fabianski (90+1).

Também neste sábado, o Watford (19º) teve um início de Premier desastroso ao sofrer em seu prório estádio um surpreendente 3 a 0 do Brighton (3º), mesmo resultado que o Burnley (4º) aplicou ao Southampton (18º).

O recém promovido Sheffield (6º) empatou em 1 a 1 em sua visita ao Bournemouth (5º), enquanto que o Everton (8º), um dos aspirantes a surpreender o ‘Big Six’ junto com o Leicester e o Wolverhampton, protagonizou uma estreia discreta ao não sair do 0 a 0 com o londrino Crystal Palace (7º).

