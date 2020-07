Tottenham vence Arsenal e segue na luta por vaga na Liga Europa

O Tottenham, do técnico português José Mourinho, continua na disputa por uma vaga nas competições europeias, depois de vencer por 2 a 1 um adversário direto, o Arsenal, neste domingo, no derby do norte de Londres, pela 35ª rodada da Premier League.

O francês Alexandre Lacazette colocou os ‘Gunners’ na frente do placar com uma bomba na entrada da área (16), mas a alegria durou pouco. Logo depois o atacante sul-coreano Son Heung-min empatou, aproveitando um grande erro da defesa do Arsenal (19).

A nove minutos do final da partida, o zagueiro belga Toby Alderweireld conseguiu o empate com uma cabeçada após a cobrança de um escanteio, dando vitória e os três pontos ao Tottenham, que ficou em oitavo, com 52 pontos, dois a mais que seu adversário deste domingo.

“Estamos felizes porque fizemos os torcedores ficarem felizes, estamos felizes porque ainda estamos na luta pela conquista da vaga na Liga Europa”, disse Mourinho.

“Para ser sincero, Mikel (Arteta) encontrou uma maneira de jogar, de ser estável e de melhorar. Sentimos que deveríamos nos adaptar um pouco a eles e fizemos muito bem”.

“O Arsenal teve 48 horas a mais do que nós de descanso, por isso foi difícil, mas veio do coração deles, desse esforço, dessa batalha”, acrescentou o treinador português.

– Wolves vencem Everton –

Mais cedo o Wolverhampton venceu com facilidade o Everton (3-0) e também se manteve na luta para se classificar para a Liga Europa pela segunda vez consecutiva.

Com esta vitória, os ‘Wolves’ recuperam o sexto lugar na classificação, com 54 pontos, um a mais que seu perseguidor imediato, o Sheffield United.

O time comandado por Nuno Espírito Santo precisou ganhar confiança após duas derrotas consecutivas para Arsenal (2-0) e Sheffield (1-0).

A abertura do placar veio no final do primeiro tempo, graças a uma penalidade obtida pelo português Daniel Podence, que foi parado irregularmente pelo lateral-esquerdo francês Lucas Digne. O mexicano Raúl Jiménez cobrou e marcou (45+2).

O belga Leander Dendoncker aumentou a vantagem no primeiro minuto da segunda etapa com uma cabeçada (46).

O futuro rival do Olympiakos no jogo de volta das oitavas-de-final da Liga Europa (1-1 na ida) prevaleceu com facilidade sobre os ‘Toffees’ que parecem não estar em boa fase e ocupam a décima primeira posição.

Outro português, Diogo Jota, marcou o terceiro (74), em uma vitória que poderia ter tido um placar mais elástico se o espanhol Adama Traoré não tivesse chutado na trave (86).

– Aston Villa ainda acredita –

Em outro jogo disputado neste domingo, o egípcio Mahmoud Hassan, conhecido no futebol como ‘Trezeguet’, marcou os dois gols (45+ 4 e 59) que deram ao Aston Villa (18º) a vitória contra o Crystal Palace (14º).

Embora a equipe de Birmingham permaneça na zona de rebaixamento, como penúltima, está agora a quatro pontos de Watford, primeiro time a se salvar se o campeonato terminasse agora.

A polícia prendeu um garoto de 12 anos como suposto autor dos insultos racistas que o atacante marfinense do Crystal Palace Wilfried Zaha recebeu através das redes sociais, pouco antes da partida.

Em sua conta no Twitter, Zaha publicou três capturas de tela com mensagens racistas que ele havia recebido em outra rede social, o Instagram, de um suposto torcedor do Aston Villa.

“Fomos alertados sobre uma série de mensagens racistas enviadas hoje a um jogador de futebol e, após as investigações pertinentes, detivemos uma criança”, anunciou a polícia em sua conta no Twitter.

“O garoto de 12 anos de Solihull foi preso. Obrigado a todos que alertaram. O racismo não será tolerado”, acrescentaram as autoridades.

— Jogos da 35ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Norwich City – West Ham 0 – 4

Watford – Newcastle 2 – 1

Liverpool – Burnley 1 – 1

Sheffield United – Chelsea 3 – 0

Brighton – Manchester City 0 – 5

– Domingo:

Wolverhampton – Everton 3 – 0

Aston Villa – Crystal Palace 2 – 0

Tottenham – Arsenal 2 – 1

AFC Bournemouth – Leicester

– Segunda-feira:

(16h00) Manchester United – Southampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 93 35 30 3 2 76 27 49

2. Manchester City 72 35 23 3 9 91 34 57

3. Chelsea 60 35 18 6 11 63 49 14

4. Leicester 59 34 17 8 9 64 32 32

5. Manchester United 58 34 16 10 8 59 33 26

6. Wolverhampton 55 35 14 13 8 48 37 11

7. Sheffield United 54 35 14 12 9 38 33 5

8. Tottenham 52 35 14 10 11 54 45 9

9. Arsenal 50 35 12 14 9 51 44 7

10. Burnley 50 35 14 8 13 39 47 -8

11. Everton 45 35 12 9 14 41 52 -11

12. Southampton 44 34 13 5 16 43 56 -13

13. Newcastle 43 35 11 10 14 36 52 -16

14. Crystal Palace 42 35 11 9 15 30 45 -15

15. Brighton 36 35 8 12 15 36 52 -16

16. West Ham 34 35 9 7 19 44 59 -15

17. Watford 34 35 8 10 17 33 54 -21

18. Aston Villa 30 35 8 6 21 38 65 -27

19. AFC Bournemouth 28 34 7 7 20 32 59 -27

20. Norwich City 21 35 5 6 24 26 67 -41

./bds/cor/ole/psr/mcd/aam

Veja também