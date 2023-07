Tottenham vence amistoso em Singapura com ‘hat-trick’ de Richarlison

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/07/2023 - 12:34 Compartilhe

Com um ‘hat-trick’ do atacante brasileiro Richarlison, o Tottenham venceu em um amistoso nesta quarta-feira (26), em Singapura, o time local Lion City Sailors por 5 a 1.

No Estádio Nacional de Singapura, os Sailors saíram na frente aos 14 minutos com o gol de Shawal Anuar, mas Harry Kane empatou de pênalti pouco antes do intervalo.

Richarlison entrou em campo no segundo tempo e balançou as redes duas vezes nos primeiros oito minutos, completando seu hat-trick nos acréscimos, depois de o argentino Giovani Lo Celso ter marcado o quarto gol dos ‘Spurs’.

No segundo jogo de pré-temporada do time londrino, o técnico Ange Postecoglou optou por um time titular de imposição física, que dominou o primeiro tempo, mas foi para o intervalo com um empate.

Depois de 11 mudanças para a segunda etapa, o Tottenham tomou a frente no placar em apenas três minutos, com Richarlison sendo o grande destaque da equipe.

O brasileiro não foi bem na última temporada, sua primeira pelos ‘Spurs’, marcando apenas um gol na Premier League e dois na fase de grupos da Liga dos Campeões, tendo disputado 35 jogos entre todas as competições.

