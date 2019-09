Tottenham, United e Chelsea precisam vencer para não perder Liverpool e City de vista

Tottenham (7º), Manchester United (8º) e Chelsea (11º) estão sob pressão na sétima rodada do Campeonato Inglês, precisando vencer seus duelos do fim de semana se não quiserem se distanciar demais de Liverpool (1º) e Manchester City (2º).

É difícil imaginar que o Liverpool, que joga no sábado, não somará uma 16ª vitória consecutiva na Premier League contra o Sheffield United (10º).

A cinco pontos do líder está o City e seu ataque avassalador -24 gols em 6 jogos-, que visitam o Everton, 14º colocado após seis rodadas e três derrotas nos últimos quatro jogos.

O trio de aspirantes formado por Tottenham, United e Chelsea já está a 10 pontos de distância do Liverpool, o que significa que qualquer tropeço seria praticamente o fim da briga pelo título.

O United terá a missão mais complicada do fim de semana, já que recebe o Arsenal (4º) no último jogo da rodada, na segunda-feira.

A má atuação contra o Rochdale, da terceira divisão, na Copa da Liga Inglesa na quarta-feira (1-1, derrota por 5-3 nos pênaltis), não é um convite ao otimismo nos Diabos Vermelhos, que não poderão contar com Paul Pogba, com lesão no tornozelo.

O Arsenal, que viu sua equipe B golear (5-0) o Nottingham Forest no meio de semana na Copa da Liga, chega ao clássico da rodada com a moral nas nuvens, após superar na última rodada da Premier League o Aston Villa (3-2), apesar de jogar com um jogador a menos durante o segundo tempo.

Atual vice-campeão da Liga dos Campeões, o Tottenham sofreu um baque na Copa da Liga, sendo eliminado pelo modesto Colchester, da quarta divisão (0-0, 4-3 nos pênaltis), e tentará se recuperar na Premier League em casa contra o Southampton (13º), no sábado.

No mesmo dia, um confiante Chelsea enfrentará o Brighton (15º), após golear por 7 a 1 o Grimsby Towin (4ª divisão) na Copa da Liga.

— Programação e resultados da 7ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sábado:

(08h30) Sheffield United – Liverpool

(11h00) Crystal Palace – Norwich City

Wolverhampton – Watford

Tottenham – Southampton

AFC Bournemouth – West Ham

Chelsea – Brighton

Aston Villa – Burnley

(13h30) Everton – Manchester City

– Domingo:

(12h30) Leicester – Newcastle

– Segunda-feira:

(16h00) Manchester United – Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 18 6 6 0 0 17 5 12

2. Manchester City 13 6 4 1 1 24 6 18

3. Leicester 11 6 3 2 1 8 5 3

4. Arsenal 11 6 3 2 1 11 10 1

5. West Ham 11 6 3 2 1 8 7 1

6. AFC Bournemouth 10 6 3 1 2 11 10 1

7. Tottenham 8 6 2 2 2 12 8 4

8. Manchester United 8 6 2 2 2 8 6 2

9. Burnley 8 6 2 2 2 8 7 1

10. Sheffield United 8 6 2 2 2 7 6 1

11. Chelsea 8 6 2 2 2 12 13 -1

12. Crystal Palace 8 6 2 2 2 4 7 -3

13. Southampton 7 6 2 1 3 6 9 -3

14. Everton 7 6 2 1 3 5 9 -4

15. Brighton 6 6 1 3 2 5 8 -3

16. Norwich City 6 6 2 0 4 9 14 -5

17. Newcastle 5 6 1 2 3 4 8 -4

18. Aston Villa 4 6 1 1 4 6 9 -3

19. Wolverhampton 4 6 0 4 2 7 11 -4

20. Watford 2 6 0 2 4 4 18 -14

