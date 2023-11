Tottenham tem dois expulsos, perde série invicta com goleada do Chelsea e o topo do Inglês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/11/2023 - 19:39 Para compartilhar:

O Tottenham estava invicto, jogava em seus domínios e, além de voltar ao topo do Inglês, buscava sua quinta vitória seguida. Mas duas expulsões acabaram com os planos da equipe, que até saiu em vantagem, mas acabou goleada pelo Chelsea por 4 a 1 nesta segunda-feira. Com o revés, estacionou nos 26 pontos, um menos do que o líder Manchester City.

Com a goleada, o Chelsea chegou aos 15 pontos, na 10ª colocação, aproveitando muito bem o fato de o rival jogar parte do clássico londrino com 9 jogadores, após as expulsões de Romero, com 33 minutos, e de Udogie, no começo da etapa final.

O Tottenham abriu o placar logo aos 6 minutos. Kulusevski finalizou dentro da área, a bola desviou no meio do caminho e enganou o goleiro Robert Sánchez. Sterling e Caicedo tiveram gols de empata anulados pelo VAR, até vir o pênalti que culminou com a expulsão de Romero. Cole Palmer empatou aos 35 minutos em cobrança precisa.

A situação que não era das melhores, piorou bastante ao Tottenham no começo da etapa final. Udogie levou o segundo amarelo e também deixou a partida. Com dois jogadores a mais, a virada do Chelsea foi uma questão de tempo.

E veio com um show do senegalês Nicolas Jackson, responsável por marcar os três gols que definiram a goleada, aos 30, e dois nos acréscimos, aos 49 e 52.

O atacante brasileiro Richarlison, que horas antes do jogo havia ficado de fora da lista de convocados do técnico Fernando Diniz para os próximos jogos da seleção brasileira, também perdeu espaço no Tottenham e ficou no banco.

Na próxima rodada, o Tottenham enfrenta o Wolverhampton no sábado, e o Chelsea joga contra o líder Manchester City no domingo.

