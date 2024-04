Tottenham só empata no Inglês e não entra na zona de classificação para Liga dos Campeões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/04/2024 - 18:54 Para compartilhar:

O Tottenham visitou o West Ham do brasileiro Lucas Paquetá e ficou no empate por 1 a 1 no duelo londrino, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, com gols de Johnson, para os Spurs, e Zouma, para os Hammers. O resultado foi ruim para as duas equipes, que deixaram de somar pontos importantes para avançar na tabela.

O Tottenham soma 57 pontos e manteve a quinta posição, dois pontos atrás do Aston Villa, que abre a zona de classificação para a Liga dos Campeões, enquanto que o West Ham ficou na sétima posição com 45 pontos, fora da zona de classificação para a Liga Europa.

O Tottenham começou avassalador e logo aos cinco minutos conseguiu calar o Estádio Olímpico com um gol. Em descida rápida ao ataque, Timo Werner recebeu na ponta esquerda e deu um belo passe para Brenann Johnson completar para as redes já na pequena área. O West Ham não acusou o golpe e foi pra cima com Jarrod Bowen, que finalizou sem sucesso. Mas logo depois, Bowen cobrou escanteio na cabeça do zagueiro Zouma, que deixou tudo igual.

No início do segundo tempo, o West Ham quase repetiu a jogada, mas Mavropanos, igualmente livre, cabeceou em cima do goleiro Vicario, que conseguiu segurar a tentativa. Pouco depois, Lucas Paquetá quase marcou um golaço. O brasileiro recebeu passe da direita, girou em cima da marcação e bateu procurando o ângulo, mas a bola foi para fora tirando tinta do poste.

O Tottenham, por sua vez, não conseguiu repetir a intensidade do primeiro tempo e, mesmo com o domínio das ações no meio e da maior posse de bola, não conseguiu ameaçar os donos da casa. Richarlison também entrou para o Tottenham ganhar força no ataque, e o duelo ficou um pouco mais aberto, mas a partida terminou com empate pelo placar mínimo.

Mais cedo, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, o Newcastle do brasileiro Bruno Guimarães recebeu o Everton e ficou no empate por 1 a 1. O time da casa abriu o placar com Alexander Isak, aos 15 minutos do 1º tempo, mas Calvert-Lewin empatou de pênalti aos 43 do 2º tempo.

No duelo de treinadores portugueses, o Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo levou a melhor contra o Fulham de Marco Silva, vencendo por 3 a 1; os brasileiros Murillo e Danilo foram titulares no Forest, enquanto Andreas Pereira e Willian participaram pelo Fulham.

Nos demais jogos, Burnley e Wolverhampton empataram por 1 a 1, e o Bournemouth venceu o Crystal Palace em casa por 1 a 0. Completam a rodada nesta quarta-feira: Brentford x Brighton, Arsenal x Luton Town e Manchester City x Aston Villa. E na quinta fecham a rodada as partidas Liverpool x Sheffield e Chelsea x Manchester United.

