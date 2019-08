Tottenham perde em casa para Newcastle com gol do brasileiro Joelinton

O Tottenham foi surpreendido em seu próprio estádio pelo Newcastle e perdeu por 1 a 0 com um gol marcado pelo atacante brasileiro Joelinton na terceira rodada da Premier League.

O ponta, contratado neste verão europeu ao Hoffenheim alemão por cerca de 45 milhões de euros, marcou seu primeiro gol na Inglaterra permitindo assim que sua equipe conseguisse a primeira vitória no campeonato, após perder nas duas primeiras rodadas contra Arsenal e Norwich.

Já a equipe comandada pelo argentino Mauricio Pochettino, que começou a Premier derrotando o recém promovido Aston Villa, havia empatado no último sábado com o City (2-2) em Manchester. Com isso, soma 4 pontos e está em 6º lugar na tabela.

“Não jogamos como esperávamos. Não criamos chances suficientes, não encontramos a capacidade de romper a linha defensiva deles”, admitiu o técnico após a partida.

“Estou muito decepcionado com a atuação e com o resultado”, concluiu o argentino.

– City vence e se aproxima do Liverpool –

Mais cedo, o Manchester City, atual campeão da Premier League, assumiu provisoriamente o segundo lugar na tabela ao vencer o Bournemouth por 3 a 1 fora de casa, com dois gols do argentino Sergio Agüero.

Com 7 pontos, o City corre atrás da única equipe que conseguiu ganhar os três primeiros jogos na competição, o Liverpool, que no sábado derrotou o Arsenal por 3 a 1 e já tem 9 pontos.

Com o resultado, os ‘Citizens’ voltaram ao caminho das vitórias após o empate em 2 a 2 em casa no último fim de semana contra o Tottenham.

Além disso, ultrapassou o Arsenal, que após sua derrota em Anfield ficou em terceiro, com seis pontos.

Em Bournemouth, Agüero abriu o placar no primeiro tempo (aos 15 minutos) e fechou na segunda etapa (64).

Seu companheiro Raheem Sterling fez o outro gol do City neste duelo, aos 43, e logo depois (45+2) o Bournemouth diminuiu por meio de Callum Wilson, emprestado pelo Liverpool e que havia entrado em campo após a lesão de Charlie Daniels.

Na artilharia, Sterling divide a liderança com o finlandês Teemu Pukki (do Norwich), cada um com cinco gols, enquanto que Agüero aparece logo atrás, com quatro.

O espanhol David Silva viveu um dia especial neste domingo, ao atingir a marca de 400 jogos com a camisa do Manchester City, clube ao qual chegou em 2010 vindo do Valencia.

Seu treinador, Pep Guardiola, prestou uma homenagem a ele neste domingo, garantindo que considera o capitão da equipe “um dos melhores jogadores” que viu jogar.

Silva teve um papel importante, especialmente com duas assistências nas jogadas dos três gols do City.

“Jogou incrivelmente bem. David é bom nesse tipo de jogo, com uma defesa tão sólida e poucos espaços”, destacou o técnico catalão.

O Bournemouth, que até então vinha de uma vitória e um empate em um bom início de temporada, sofre sua primeira derrota nesta Premier League.

A rodada se completou com o empate entre Wolverhampton e Burnley (1-1). Quando parecia que os visitantes iam vender, o mexicano Raúl Jiménez empatou de pênalti já nos acréscimos (90+7) para os ‘Wolves’, que apesar disso, ocupam uma decepcionante 19ª posição com apenas 2 pontos.

– Sexta-feira:

Aston Villa – Everton 2 – 0

– Sábado:

Norwich City – Chelsea 2 – 3

Watford – West Ham 1 – 3

Brighton – Southampton 0 – 2

Sheffield United – Leicester 1 – 2

Manchester United – Crystal Palace 1 – 2

Liverpool – Arsenal 3 – 1

– Domingo:

Bournemouth – Manchester City 1 – 3

Wolverhampton – Burnley 1 – 1

Tottenham – Newcastle 0 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 9 3 3 0 0 9 3 6

2. Manchester City 7 3 2 1 0 10 3 7

3. Arsenal 6 3 2 0 1 4 4 0

4. Leicester 5 3 1 2 0 3 2 1

5. Manchester United 4 3 1 1 1 6 3 3

6. Burnley 4 3 1 1 1 5 3 2

7. Tottenham 4 3 1 1 1 5 4 1

8. Brighton 4 3 1 1 1 4 3 1

9. Sheffield United 4 3 1 1 1 3 3 0

10. Crystal Palace 4 3 1 1 1 2 2 0

11. Bournemouth 4 3 1 1 1 4 5 -1

12. Everton 4 3 1 1 1 1 2 -1

13. Chelsea 4 3 1 1 1 4 7 -3

. West Ham 4 3 1 1 1 4 7 -3

15. Wolverhampton 3 3 0 3 0 2 2 0

16. Aston Villa 3 3 1 0 2 4 5 -1

17. Norwich City 3 3 1 0 2 6 8 -2

18. Southampton 3 3 1 0 2 3 5 -2

19. Newcastle 3 3 1 0 2 2 4 -2

20. Watford 0 3 0 0 3 1 7 -6

