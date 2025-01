Tottenham perde em casa para Leicester (2-1) e segue em queda livre na Premier League

O Tottenham ainda não encontrou uma saída para sua crise e neste domingo, pela 23ª rodada, sofreu uma nova derrota, desta vez em casa diante do Leicester (2-1) que vinha de sete derrotas consecutivas na Premier League.

Os ‘Spurs’ acharam que haviam encaminhado um triunfo muito necessário quando o brasileiro Richarlison colocou os londrinos na frente aos 33 minutos. Mas tudo mudou no início do segundo tempo, quando os ‘Foxes’ viraram com gols do incansável Jamie Vardy (46′) e de Bilal El Kahnnouss (50′).

Nesses cinco minutos, o Leicester, agora comandado pelo ex-jogador da seleção holandesa Ruud Van Nistelrooy, marcou tantos gols quanto havia marcado nos sete jogos anteriores, todos eles terminados em derrota.

Agora são oito derrotas para o Tottenham nos últimos dez jogos do campeonato. O tradicional time é apenas décimo quinto (24 pontos), oito pontos acima da zona de rebaixamento.

O Leicester, graças a esta vitória, sai dessa zona perigosa e fica na décima sétima posição, na zona de permanência na Premier League.

Após a derrota, todos os olhares se voltam para o treinador do Tottenham, o greco-australiano Ange Postecoglou, muito questionado pela crise da sua equipe, que não consegue encontrar um antídoto para evitar a onda de baixas que o elenco tem sofrido nas últimas semanas.

As ausências são especialmente significativas na defesa, onde a equipe está privada do goleiro Guglielmo Vicario, dos zagueiros Cuti Romero e Micky Van der Ven e do lateral-esquerdo Destiny Udogie.

“É um resultado decepcionante, mas ao mesmo tempo devo dizer que não posso pedir mais aos meus jogadores. Alguns não estavam 100%, mas estiveram lá, tentando dar o seu melhor”, disse Postecoglou.

Em outros jogos o Aston Villa (8º) só conseguiu empatar (1-1) em seu estádio em Birmingham diante do West Ham (13º), enquanto o Brentford (11º) venceu por 2 a 1 na visita ao Crystal Palace (12º) num duelo entre duas equipes da zona intermediária.

No sábado jogaram os times da parte de cima da tabela. O líder Liverpool (1º) goleou o Ipswich (19º) por 4 a 1. Com esse resultado, manteve uma margem de seis pontos sobre o Arsenal (2º), que venceu fora de casa o Wolverhampton (18º) por 1 a 0, e ampliou a vantagem para nove pontos sobre o Nottingham Forest (3º), que foi goleado (5-0) na visita ao Bournemouth (7º).

O Manchester City (4º), sob pressão na Liga dos Campeões, ganhou fôlego ao vencer o Chelsea (6º) por 3 a 1 e retornou à zona da Champions.

— Jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Southampton – Newcastle 1 – 3

Liverpool – Ipswich Town 4 – 1

Wolverhampton – Arsenal 0 – 1

Brighton – Everton 0 – 1

AFC Bournemouth – Nottingham 5 – 0

Manchester City – Chelsea 3 – 1

– Domingo:

Tottenham – Leicester 1 – 2

Crystal Palace – Brentford 1 – 2

Aston Villa – West Ham 1 – 1

Fulham – Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 53 22 16 5 1 54 21 33

2. Arsenal 47 23 13 8 2 44 21 23

3. Nottingham 44 23 13 5 5 33 27 6

4. Manchester City 41 23 12 5 6 47 30 17

5. Newcastle 41 23 12 5 6 41 27 14

6. Chelsea 40 23 11 7 5 45 30 15

7. AFC Bournemouth 40 23 11 7 5 41 26 15

8. Aston Villa 37 23 10 7 6 34 35 -1

9. Brighton 34 23 8 10 5 35 31 4

10. Fulham 33 22 8 9 5 34 30 4

11. Brentford 31 23 9 4 10 42 40 2

12. Crystal Palace 27 23 6 9 8 26 30 -4

13. West Ham 27 23 7 6 10 28 44 -16

14. Manchester United 26 22 7 5 10 27 32 -5

15. Tottenham 24 23 7 3 13 46 37 9

16. Everton 23 22 5 8 9 19 28 -9

17. Leicester 17 23 4 5 14 25 49 -24

18. Wolverhampton 16 23 4 4 15 32 52 -20

19. Ipswich Town 16 23 3 7 13 21 47 -26

20. Southampton 6 23 1 3 19 16 53 -37

