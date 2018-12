Tottenham perde de virada para Wolverhampton na Premier League

O Tottenham foi surpreendido ao perder de virada para o Wolverhampton por 3 a 1, neste sábado, aumentando as chances do líder Liverpool ampliar sua vantagem na 20ª rodada da Premier League.

Harry Kane colocou os Spurs em vantagem, aos 22 minutos do primeiro tempo, mas os visitantes viraram na segunda etapa com gols do francês Willy Boly (72 minutos), do mexicano Raúl Jiménez (84) e de Helder Costa.

O time londrino pode ver os Reds ampliarem para nove pontos a distância na primeira colocação, mas para isso precisam vencer o Arsenal (5º) no último jogo do dia.

O Tottenham também tem chances de ser ultrapassado pelo Manchester City (3º), que recebe o Southampton (17º) no domingo. Os comandados de Pep Guardiola buscam voltar a vencer após duas derrotas seguidas.

Em outros jogos do dia, o Leicester caiu em casa por 1 a 0 para o Cardiff (16º). Os visitantes venceram os Foxes graças ao gol do espanhol Víctor Camarasa, aos 47 minutos do segundo tempo.

Já o Watford arrancou um empate em 1 a 1 com o Newcastle (15º), enquanto o Everton caiu por 1 a 0 na visita ao Brighton (13º).

Na parte de baixo da tabela, Fulham (18º) venceu o lanterna Huddersfield por 1 a 0 para ganhar uma colocação na zona de rebaixamento.

— Programação e resultados da 20ª rodada do Campeonato Inglês

– Sábado:

Brighton and Hove Alb – Everton 1 – 0

Leicester – Cardiff City 0 – 1

Fulham – Huddersfield Town 1 – 0

Tottenham – Wolverhampton 1 – 3

Watford – Newcastle 1 – 1

(15h30) Liverpool – Arsenal

– Domingo:

(10h00) Crystal Palace – Chelsea

(12h15) Southampton – Manchester City

Burnley – West Ham

(14h30) Manchester United – AFC Bournemouth

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 51 19 16 3 0 43 7 36

2. Tottenham 45 20 15 0 5 43 21 22

3. Manchester City 44 19 14 2 3 51 15 36

4. Chelsea 40 19 12 4 3 37 16 21

5. Arsenal 38 19 11 5 3 41 25 16

6. Manchester United 32 19 9 5 5 37 31 6

7. Wolverhampton 29 20 8 5 7 23 23 0

8. Leicester 28 20 8 4 8 24 23 1

9. Watford 28 20 8 4 8 27 28 -1

10. Everton 27 20 7 6 7 31 30 1

11. West Ham 27 19 8 3 8 27 28 -1

12. AFC Bournemouth 26 19 8 2 9 27 33 -6

13. Brighton and Hove Alb 25 20 7 4 9 22 27 -5

14. Crystal Palace 19 19 5 4 10 17 25 -8

15. Newcastle 18 20 4 6 10 15 27 -12

16. Cardiff City 18 20 5 3 12 19 38 -19

17. Southampton 15 19 3 6 10 20 35 -15

18. Fulham 14 20 3 5 12 18 43 -25

19. Burnley 12 19 3 3 13 17 41 -24

20. Huddersfield Town 10 20 2 4 14 12 35 -23

