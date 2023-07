Tottenham libera experiente goleiro Lloris para buscar nova equipe após 11 temporadas no clube

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/07/2023 - 15:58 Compartilhe

O goleiro Hugo lloris, ídolo da torcida do Tottenham, não deve iniciar a próxima temporada no clube de Londres. O experiente jogador de 36 anos, campeão mundial com a França, foi cortado da pré-temporada da equipe na Ásia e informado que pode buscar uma nova equipe para a próxima temporada, após defender o time nos últimos 11 anos.

O clube voltou às atividades nesta sexta-feira e já embarcou para Perth, na Austrália, onde fará a pré-temporada, com três amistosos agendados. Foram listados 31 jogadores para a série de treinos e jogos e o clube informou que o experiente goleiro de 36 anos não está nos planos.

“Hugo Lloris recebeu permissão para não viajar a fim de explorar possíveis oportunidades de transferências”, anunciou o Tottenham, que deve dar oportunidade para o italiano Vicario, de 26 anos, contratado do Empoli.

Além de Lloris, não fizeram parte da viagem para a Asia-Pacific Tour outros cinco jogadores: Rodrigo Betancur, Fraser Forster, Bryan Gil, Troy Parrott e Rayan Sessegnon, machucados, permanecerão em reabilitação no Hotspur Way.

O Tottenham promete fazer vídeos para mostrar todos os treinos e amistosos em solo asiático para seus torcedores. Antes da estreia oficial na temporada, a equipe enfrenta o West Ham, terça-feira, na Austrália, o Leicester, dia 23, na Tailândia, e o Lion City Sailors, em Cingapura.

Na mira do Bayern de Munique, com o qual teria negociações avançadas, o centroavante inglês Harry Kane está entre os relacionados pelo recém-chegado técnico Ange Postecoglou e viajou normalmente com os demais companheiros.

