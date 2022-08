Tottenham goleia o Southampton de virada em estreia da Premier League

Parceria Lance & IstoÉ 06/08/2022 - 12:52 Compartilhe

Estreia dos Spurs com o pé direito. Neste sábado, pela primeira rodada da Premier League, o Tottenham recebeu o Southampton, e o time de Antonio Conte goleou os Saints por 4 a 1. Ward-Prowse abriu o placar no Tottenham Hotspur Stadium, mas Sessegnon, Dier, Salisu (contra) e Kulusevski fizeram para o time de Londres.

SUSTO NO INÍCIO

Jogando em casa, o Tottenham viu o Southampton se lançar ao ataque e abrir o placar em Londres. Aos 12 minutos, Djenepo foi na linha de fundo pelo lado esquerdo e cruzou para o meio. Na entrada da área, Ward-Prowse bateu de primeira e fez um lindo gol.

TUDO IGUAL

A desvantagem dos Spurs não durou muito. Menos de dez minutos depois de sofrer o gol, o Tottenham empatou com Sessegnon. Kulusevski cruzou na segunda trave na medida e o ala-esquerdo do time branco marcou de cabeça.

VIRA, VIROU

Ainda no primeiro tempo, Eric Dier colocou a equipe de Antonio Conte na frente, usando do mesmo artifício. Desta vez pela direita, Son cruzou para o meio da área e o zagueiro londrino desviou para virar o marcador.

MAIS DOIS

Na etapa final, o Tottenham não tirou o pé do acelerador e marcou mais duas vezes, ambas com participação do brasileiro Emerson Royal. No primeiro, ele tocou para o meio e Salisu fez contra. No segundo, o ala entregou para Kulusevski aumentar a vantagem.

SEQUÊNCIA

​Tottenham e Southampton voltam a campo pela segunda rodada do Campeonato Inglês no próximo fim de semana. Os Spurs terão pela frente um clássico contra o Chelsea, fora de casa, enquanto os Saints encaram o Leeds United, em casa.

