Tottenham estreia com vitória impressionante sobre Southampton

LONDRES (Reuters) – O Tottenham Hotspur evidenciou suas credenciais de time capaz de disputar o título da liga inglesa com uma vitória confiante por 4 x 1 sobre o Southampton, iniciando sua campanha neste sábado.

Os anfitriões ficaram para trás com um voleio de James Ward-Prowse aos 12 minutos, mas dominaram a partida com gols de Ryan Sessegnon, Eric Dier e Dejan Kulusevski definindo a vitória.

A vantagem do Southampton durou apenas nove minutos antes de Sessegnon cabecear a bola e passar a defesa do goleiro Gavin Bazunu, estreante do Southampton na Premier League, após o cruzamento de Kulusevski.

Dier deu uma breve olhada no passe de Son Heung-min com um cabeceio aos 31 minutos, colocando o Tottenham na frente, e os anfitriões devem ter saído da vista antes do intervalo.

Mohammed Salisu desviou desajeitadamente o passe de Emerson Royal para sua própria rede aos 61 minutos, e dois minutos depois Royal preparou o impressionante Kulusevski para guiar uma finalização excelente ao Bazunu, cujas defesas mantiveram o placar respeitável.

O Tottenham finalizou a partida com ampla vantagem e o técnico Antonio Conte estreou as novas contratações do clube Ivan Perisic e Yves Bissouma como substitutos no segundo tempo.

(Reportagem de Martyn Herman)