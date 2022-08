Tottenham empata clássico com Chelsea no último lance e técnicos se estranham

Estadão Conteúdo 14/08/2022 - 14:47 Compartilhe

No primeiro dérbi londrino da temporada na Inglaterra, Chelsea e Tottenham empataram por 2 a 2 com gol dos visitantes no último lance em Stamford Bridge neste sábado. O jogo foi marcado por dois momentos de confusão envolvendo os treinadores Thomas Tuchel e Antonio Conte, inclusive após o apito final. Os técnicos se encararam de maneira ríspida e precisaram ser contidos. A partida foi válida pela segunda rodada do Campeonato Inglês.

O Chelsea teve mais domínio da partida e ficou em vantagem no placar em duas oportunidades, mas o Tottenham não se entregou e buscou a igualdade em ambas. Após estrearem com vitória, os dois times ficam com quatro pontos neste início de torneio.

A confusão envolvendo os dois treinadores aconteceu justamente quando o Tottenham marcou seus dois gols. No primeiro, Conte celebrou com muito vigor enquanto Tuchel reclamava com a arbitragem. Os dois trocaram empurrões e foram separados. Após o fim do jogo, durante o aperto de mão, os dois não se soltaram e começaram a trocar ofensas. Ambos foram expulsos.

Koulibaly foi o grande nome do primeiro tempo, que teve muita intensidade e domínio do Chelsea. Após o time conseguir escanteio em chegada muito perigosa de Havertz e desvio de Lloris, o gol do Chelsea saiu aos 19 minutos com jogada direta entre dois reforços do time. Cucurella cobrou escanteio e o zagueiro Koulibaly emendou um chute certeiro de primeira para estufar a rede com um belo gol. O Tottenham conseguiu uma descida de perigo, mas parou em Mendy, enquanto o Chelsea teve nova chance nos pés de Mason Mount, que mandou para fora.

A segunda metade da partida foi mais dividida, com os dois times criando boas chances. Richarlison foi a primeira aposta de Conte para entrar no jogo pelo lado do Tottenham. Na resposta a uma boa chegada do Chelsea com Sterling, o Tottenham teve grande chance de empatar com Harry Kane, que desperdiçou ótima oportunidade.

Aos 13, o Spurs empatou a partida em mais um belo gol. Após recuperação de bola com Bentancur, o Tottenham foi para o ataque e marcou com um chute certeiro de Hojbjerg de fora da área. O dinamarquês finalizou rasteiro e cruzado para empatar. O lance esquentou o clima entre os dois técnicos, que se “peitaram” na área técnica. Enquanto Conte celebrava, Thomas Tuchel foi reclamar com a arbitragem e os dois se estranharam.

Após o empate, o Chelsea pressionou o Tottenham no campo de ataque. Reece James teve muito espaço para criar a jogada individual pelo lado direito do ataque do Chelsea, Havertz completou o cruzamento de frente para o gol, mas desperdiçou a chance escancarada. A pressão surtiu resultado e logo depois Reece James saiu livre na cara do gol após recuperação de bola no ataque para marcar o segundo aos 32 minutos.

Foi nos “trancos e barrancos”, mas o Tottenham encontrou novamente o caminho do gol do Chelsea e empatou o jogo aos 50 minutos. Após muita confusão na área, o ataque do Tottenham subiu livre em cobrança de escanteio e Harry Kane desviou de cabeça para fazer seu gol número 249 com a camisa do clube.

PRIMEIRA VITÓRIA DO FOREST

O Nottingham Forest conseguiu sua primeira vitória no retorno à primeira divisão do Campeonato Inglês. Jogando em casa contra o West Ham, os recém-promovidos venceram por 1 a 0 em um jogo apertado, que teve gol do West Ham anulado pelo VAR e pênalti de Rice defendido por Dean Henderson.

Depois de estrear com derrota para o Newcastle, o time de Nottingham soma os primeiros três pontos do campeonato, enquanto o West Ham segue zerado, já que perdeu na estreia para o Manchester City.