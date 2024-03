Tottenham e Newcastle vencem de virada no Campeonato Inglês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/03/2024 - 20:10 Para compartilhar:

O Tottenham venceu o Luton Town por 2 a 1 neste sábado (30), de virada, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, que também teve a virada emocionante do Newcastle sobre o West Ham por 4 a 3.

Com a vitória sobre o Luton, os ‘Spurs’ chegaram a 56 pontos, mas não conseguiram entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões porque o Aston Villa derrotou o Wolverhampton por 2 a 0.

O jogo deste sábado não começou bem para o Tottenham: o holandês Tahith Chong abriu o placar para o Luton logo aos dois minutos em um rápido ataque.

A reação veio no segundo tempo, primeiro com um gol contra de Issa Kaboré (51′), e depois com o sul-coreano Son Heung-min marcando seu gol de número 160 com a camisa dos ‘Spurs’ (86′).

Outro time londrino, o Chelsea empatou em 2 a 2 com o Burnley, em mais um resultado decepcionante na temporada.

Cole Palmer colocou os ‘Blues’ na frente cobrando pênalti de cavadinha (44′), mas Josh Cullen deixou tudo igual no início do segundo tempo (47′)

Na reta final, o Chelsea voltou à frente do placar com mais um gol de Palmer (78′), mas Dara O’Shea marcou novamente para o Burnley três minutos depois.

No último jogo deste sábado, o Manchester United chegou perto da vitória ao abrir o placar nos acréscimos contra o Brentford, mas sofreu o empate no apagar das luzes.

Os ‘Red Devils’ saíram na frente com um gol de Mason Mount (90’+6), mas Kristoffer Ajer marcou logo depois para deixar tudo igual (90’+9).

Na tabela, o United é o sexto colocado com oito pontos atrás do Tottenham. O Brentford ocupa a 15ª posição.

– Chuva de gols –

Mais cedo, o Newcastle conseguiu uma virada depois de ficar em desvantagem de dois gols para vencer o West Ham por 4 a 3.

O herói dos ‘Magpies’ foi o meia-atacante Harvey Barnes, autor dos últimos gols que deram a vitória à equipe (83′ e 90′).

Barnes tinha acabado de entrar no lugar de Miguel Almirón (67′), que ficou apenas dez minutos em campo antes de sair por lesão.

Almirón havia substituído Tino Livramento, também lesionado. No primeiro tempo, o Newcastle já tinha perdido o capitão Jamaal Lascelles por problemas físicos (17′).

O Newcastle saiu na frente abrindo o placar com Alexander Isak (6′), mas os ‘Hammers’ viraram com Michail Antonio (21′), Mohammed Kudus (45’+10) e Jarrod Bowen (48′).

Isak fez mais um e diminuiu para os ‘Magpies’ e deu início à virada (77′), que veio com os dois gols de Barnes na reta final.





Com esta vitória, o Newcastle fica na oitava posição na tabela, um ponto atrás do West Ham (7º com 44 pontos) na luta por uma vaga nas copas europeias.

— Jogos da 30ª rodada do Campeonato Inglês (horários de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Newcastle – West Ham 4 – 3

Chelsea – Burnley 2 – 2

Bournemouth – Everton 2 – 1

Nottingham – Crystal Palace 1 – 1

Sheffield United – Fulham 3 – 3

Tottenham – Luton Town 2 – 1

Aston Villa – Wolverhampton 2 – 0

Brentford – Manchester United 1 – 1

– Domingo:





(10h00) Liverpool – Brighton

(12h30) Manchester City – Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 64 28 20 4 4 70 24 46

2. Liverpool 64 28 19 7 2 65 26 39

3. Manchester City 63 28 19 6 3 63 28 35

4. Aston Villa 59 30 18 5 7 62 42 20

5. Tottenham 56 29 17 5 7 61 43 18

6. Manchester United 48 29 15 3 11 40 40 0

7. West Ham 44 30 12 8 10 49 54 -5

8. Newcastle 43 29 13 4 12 63 51 12

9. Brighton 42 28 11 9 8 50 44 6

10. Wolverhampton 41 29 12 5 12 42 46 -4

11. Chelsea 40 28 11 7 10 49 47 2

12. Fulham 39 30 11 6 13 46 47 -1

13. Bournemouth 38 29 10 8 11 43 53 -10

14. Crystal Palace 30 29 7 9 13 34 49 -15

15. Brentford 27 30 7 6 17 42 55 -13

16. Everton 25 29 8 7 14 30 41 -11

17. Nottingham 22 30 6 8 16 36 52 -16

18. Luton Town 22 30 5 7 18 43 62 -19

19. Burnley 18 30 4 6 20 31 65 -34

20. Sheffield United 15 29 3 6 20 27 77 -50

jta/mcd/an/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias