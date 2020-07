Tottenham e Arsenal fazem clássico londrino; Confira os jogos da Premier League deste domingo Além do derby de Londres, o Bournemouth encara o Leicester, que pode ser ultrapassado pelo Manchester United em caso de tropeço e de uma vitória dos Red Devils na rodada

Nesta domingo, Tottenham e Arsenal se enfrentam no clássico londrino válido pela 35ª rodada da Premier League. Ambas as equipes seguem no meio da tabela com campanhas irregulares na competição. Quem vencer, ainda pode sonhar com uma vaga na Liga Europa. Além do confronto, outras três partidas completam a rodada do final de semana.

Em entrevista coletiva, José Mourinho, do Tottenham, comentou sobre o seu primeiro derby londrino pelos Spurs. O treinador português destacou a importância do jogo para os torcedores e a rivalidade entre as equipes.

– É um grande jogo. Quero jogar, quero vencer e quero demonstrar aos meus jogadores meus sentimentos em relação ao que a partida significa para nós em termos de mesa e também em termos de nossa rivalidade – disse o treinador.

O técnico Mikel Arteta, do Arsenal, durante a coletiva de imprensa, teceu muitos elogios à Mourinho e disse ter muito respeito pelo comandante português.

– Eles tiveram alguns altos e baixos, mas no geral você pode ver claramente o que ele quer trazer para o clube. Ele gerencia a energia, o momento e estabelece uma cultura muito forte em todos os clubes de futebol – destacou Arteta.

Confira os jogos da Premier League deste domingo

Além do clássico londrino, às 8h (de Brasília), o Wolverhampton, que sonha em encostar no G-5, recebe o Everton, no Molineux. Já no Villa Park, os donos da casa, Aston Villa, enfrentam o Crystal Palace, às 10h15. Por fim, o Bournemouth, que está na zona de rebaixamento encara o Leicester, que pode ser ultrapassado pelo United em caso de tropeço e de uma vitória dos Red Devils na rodada (jogam na segunda).

