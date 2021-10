Tottenham deverá tentar a contratação de Mauro Icardi, do PSG, em janeiro Jogador de 28 anos atualmente é reserva do time comandado por Mauricio Pochettino e pode deixar o clube na janela de inverno. Juventus também tem interesse no atacante

Sem espaço no elenco do Paris Saint-Germain, especialmente após a chegada do compatriota Lionel Messi, o atacante Mauro Icardi pode deixar a capital francesa na janela de transferências do inverno europeu, em janeiro. De acordo com a imprensa do Velho Continente, o Tottenham está interessado no atleta.

Segundo o portal “Calciomercato”, a falta de minutos do ex-jogador da Inter de Milão pode ajudar na tentativa dos Spurs em convencerem o centroavante a se mudar de Paris para Londres. Aos 28 anos, o argentino entrou em campo dez vezes na atual temporada e marcou três gols.

A missão de convencer Mauro Icardi a jogar a Premier League não será fácil. Ainda como publica o portal italiano, a Juventus também está na briga para contratar o camisa 9 do Paris Saint-Germain e pode fazer uma proposta quando a janela de transferências reabrir.

Icardi, no entanto, não é o único jogador para o setor ofensivo que o Tottenham monitora. De acordo com o jornal “Mirror”, o sueco Dejan Kulusevski, da Juventus, de 21 anos, é outro atleta que tem o nome ligado à equipe comandada por Nuno Espírito Santo.

