Tottenham derrota Brentford e está na final da Copa da Liga Inglesa

O Tottenham se classificou para a final da Copa da Liga Inglesa, nesta terça-feira, ao derrotar o Brentford, por 2 a 0, em seu estádio, em Londres. O time do técnico José Mourinho aguarda o vencedor entre Manchester United e Manchester City, que se enfrentam, nesta quarta-feira, no Old Trafford. A decisão será em 25 de abril, no Estádio de Wembley.

O Tottenham fez um gol em cada tempo. O primeiro, aos 12 minutos de jogo, foi marcado por Sissoko, em bela cabeçada, após cruzamento muito bem feito pela esquerda por Sergio Reguilon. A defesa do Brentford, quarto colocado da segunda divisão da Inglaterra, falhou no posicionamento e deixou o atacante livre.

O segundo gol foi marcado aos 25 minutos da etapa final, após linda jogada de todo o setor ofensivo do Tottenham. Ndombele fez ótima assistência para Son, que, em alta velocidade, bateu sem defesa para o goleiro Raya.

Para chegar a mais uma final da Copa da Liga Inglesa, o Tottenham, dono de quatro títulos (1971, 1973, 1999 e 2008) passou por Leyton Orient, Chelsea, e Stoke. Todos os duelos em jogos únicos e com mando de campo sorteado.

Dono de quatro títulos da competição, Mourinho comandou o Chelsea na conquista de 2015 sobre o próprio Tottenham. O técnico português foi campeão também em 2004/2005, 2006/2007 (ambos pelo Chelsea) e 2016/2017 (Manchester United).

