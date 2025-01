Tottenham bate Liverpool pela semifinal da Copa da Liga Inglesa em jogo com susto de Bentancur

Em jogo com polêmica, reclamação da arbitragem e susto, o Tottenham superou o Liverpool nesta quarta-feira por 1 a 0, com gol no fim, e levará vantagem mínima para Anfield por vaga à decisão da Copa da Liga Inglesa. Um grande susto paralisou o confronto por nove minutos logo nos lances iniciais. O uruguaio Bentancur caiu desacordado na área e precisou de longo atendimento médico.

A segunda derrota do Liverpool na temporada – havia sido batido em seus domínios pelo Nottingham Forest no Campeonato Inglês – foi definida com um gol recheado de polêmica. Bergvall definiu pouco depois de dar entrada dura em Tsimikas e o Liverpool cobrar o segundo cartão amarelo, ignorado pela arbitragem.

O confronto decisivo está agendado para o dia 6 de fevereiro, em Anfield, e apenas um triunfo servirá aos comandados de Arne Slot. Pela vaga direta, terá de fazer dois gols de diferença. Já o Tottenham terá a vantagem da igualdade.

Sofrendo com as lesões na temporada, o técnico Ange Postecoglou levou um duro golpe logo no início da partida. Peça importante para segurar o poderio ofensivo do Liverpool, Bentancur causou apreensão ao cair sozinho em tentativa de uma cabeçada na área e teve de ser substituído após ficar um bom tempo desacordado.

Foram quase nove minutos de atendimento ao jogador, que saiu de campo na maca e aplaudido pela torcida. Ainda com bola rolando, o clube acalmou a torcida ao revelar que ele estava consciente e falando no vestiário. Bentancur passará por exames clínicos.

Esta não é a primeira vez que o volante dá um susto na torcida do Tottenham. Na largada da atual temporada do Inglês, diante do Leicester, ele sofreu um choque de cabeças com Fatawu e ficou imóvel no gramado com um corte no supercílio esquerdo. Na ocasião, o atendimento durou pouco mais de cinco minutos e ele teve de ser retirado com uma máscara de oxigênio.

Ciente da força do Liverpool em Anfield, palco do jogo de volta, o Tottenham sabia que necessitava de um triunfo em seus domínios para abrir vantagem no confronto e adotou postura ofensiva desde o apito inicial. Mas sem finalizações com perigo ao gol de Alisson.

O primeiro susto real veio justamente dos visitantes. O Liverpool chegou bem com troca de passes em velocidade e de primeira e a bola sobrou para o astro Mohamed Salah, que bateu cruzado, perto da trave. Os comandados de Arne Slot adiantaram a marcação e apostavam em roubada de bola no ataque para tentar surpreender.

Mesmo com 11 minutos de acréscimos e promessa de futebol ofensivo, as equipes pouco ameaçaram os goleiros e o empate prevaleceu até o intervalo. O Liverpool mostrou muito egoísmo, com seus atacantes finalizando fraco ou longe em lances no qual companheiros estavam melhor posicionados. Já o Tottenham até trabalhava bem a bola, mas esbarrava na boa defesa do oponente.

Um erro do brasileiro Alisson quase custou caro ao Liverpool no começo da segunda etapa. O goleiro driblou o meia Bergvall, que se recuperou e tocou a bola para Pedro Porro. O lateral tentou cavar e mandou para fora.

Em um segundo tempo mais movimentado, o Liverpool só não abriu o placar pelo fato de o zagueiro Dragusin salvar a batida forte de Alexander-Arnold em cima da linha. Depois, o defensor ainda torceu para o rebote ir para fora. Pouco depois, Solanke apareceu livre e fez 1 a 0, mas o VAR acusou impedimento, anulando o lance.

O final do jogo foi de enorme polêmica. Já com amarelo, o volante Bergvall deu carrinho forte em Tsimikas e o Liverpool reclamou muito pela não expulsão. O lance foi semelhante ao do primeiro cartão. Para aumentar a bronca, o jogador apareceu no ataque para bater no canto de Alisson e definir a vitória dos donos da casa, aproveitando que o lateral do Liverpool, atingindo no lance da reclamação, estava fora após receber atendimento. Arne Slot passou os minutos finais reclamando e falando poucas e boas no ouvido do quarto árbitro.