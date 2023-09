Tottenham bate Liverpool com gol contra nos acréscimos e dois jogadores e mais em campo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/09/2023 - 16:07 Compartilhe

A torcida do Tottenham assistiu neste sábado à primeira vitória sobre o Liverpool no novo Hotspur Stadium. Com gol contra de Matip no último lance dos acréscimos do segundo tempo, o time de Londres venceu por 2 a 1 e diminuiu a vantagem do Manchester City na liderança do Campeonato Inglês – ao final da 7ª rodada, a distância é de apenas um ponto. A partida contou com dois jogadores expulsos do time visitante.

O resultado mantém o elenco de Londres invicto na competição, com 17 pontos e na vice-liderança, atrás apenas do Manchester City, que tem 18 e perdeu mais cedo para o Wolverhampton. O Liverpool, que conheceu sua primeira derrota neste sábado, se mantém com 16, fechando o G-4 do Campeonato Inglês.

Em um início de jogo nervoso, com muita troca de passes e algumas provocações em campo, o Liverpool cometeu seu primeiro erro da partida: Curtis Jones chegou atrasado e acertou a sola da chuteira no tornozelo de Bissouma. Em campo, o árbitro aplicou cartão amarelo, mas o árbitro de vídeo (VAR) orientou a revisão. Com um novo ângulo, a punição subiu para cartão vermelho com apenas 25 minutos de jogo.

Mesmo com um jogador a menos, o Liverpool continuava melhor na partida e por pouco não abriu o placar aos 33. Salah abriu na direita e enfiou a bola na medida para Luis Díaz. O atacante invadiu a grande área e bateu na saída de Vicário, para as redes. Em campo, o auxiliar assinalou impedimento do colombiano e o VAR confirmou na revisão, mas o lance gerou muita reclamação dentro e fora do gramado.

Longe de qualquer polêmica, o Tottenham conseguiu abrir o placar para a festa da sua torcida aos 35. Maddison encontrou Richarlison na esquerda e o brasileiro soltou na medida para Son. O sul-coreano se infiltrou no meio da marcação e completou o golaço, esfriando o ânimo do Liverpool e abrindo o caminho da vitória em Londres.

Quando o jogo já caminhava para o intervalo, o Liverpool encontrou o seu gol de empate. Em cruzamento para a grande área, Van Dijk escorou de cabeça e Gapko dominou no meio da defesa. O atacante girou para cima do marcador e bateu com força contra Vicario, que nada pôde fazer para evitar a igualdade nos acréscimo da primeira etapa, aos 49.

Mesmo com o gol do holandês, o técnico Jürgen Klopp mexeu no time do Liverpool e tirou Gapko para dar uma oportunidade a Diogo Jota. Mais tarde, o português seria expulso com dois cartões amarelos na sequência, com pouco mais de um minuto de diferença entre eles, facilitando a vida do Tottenham.

O time de Ange Postecoglou já estava muito melhor no segundo tempo, envolvendo a marcação adversária, mas parava em grande atuação do goleiro Alisson, que fez pelo menos duas grandes defesas. Só que o brasileiro não contava com o fogo amigo no Hotspur Stadium: aos 50 minutos, Matip fez o gol contra da vitória do Tottenham.

Quando o jogo já caminhava para o seu final e o time da casa dava sinais de cansaço, Pedro Porro recebeu com muita liberdade pela direita e arriscou um cruzamento rasteiro, com força, para a grande área. Sozinho, Matip perdeu a passada e tentou cortar para escanteio, mas acabou finalizando no ângulo de Alisson e decretando a primeira vitória do Tottenham no clássico dentro de sua nova casa.

