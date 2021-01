Tottenham bate Leeds e assume terceira posição no Inglês

O Tottenham venceu com facilidade o Leeds (11º) por 3 a 0 neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, e subiu provisoriamente para o terceiro lugar na tabela, atrás dos líderes Liverpool e Manchester United.

Depois de quatro jogos sem vitória (dois empates e duas derrotas), a equipe dirigida pelo português José Mourinho enfim conseguiu um resultado positivo que lhe deixa com 29 pontos na tabela, quatro a menos que o líder Liverpool, que encara o Southampton (9º) na segunda-feira, e Manchester United (2º), enquanto o Leeds caiu para 12º, sendo ultrapassado pelo Arsenal, que venceu neste sábado.

Jogando em casa, o Tottenham abriu o placar através de Harry Kane, em cobrança de pênalti (29), que também participou do lance que deu origem ao segundo gol. O atacante fez um cruzamento que encontrou o sul-coreano Heung-min Son para ampliar (43). Este foi o gol de número 100 do jogador asiático com a camisa do Tottenham, onde atua desde 2015, após passagem pelo alemão Bayer Leverkusen.

A vitória foi consolidada através do zagueiro belga Toby Alderweireld, completando de cabeça um escanteio (50).

Já na partida que encerrou a série de jogos deste sábado, o Arsenal (11º) chegou à terceria vitória seguida ao golear o vice-lanterna West Bromwich (19º) por 4 a 0, com gols marcados por Kieran Tierney (23), Bukayo Saka (28) e Alexandre Lacazette (duas vezes, 60 e 64).

A 17ª rodada do Inglês segue no domingo, mas com a partida entre Fulham (18º) e Burnley (16º) adiada devido a um aumento no número de casos positivos para covid-19 no Fulham.

— Programação e resultados da 17ª rodada do Campeonato Inglês

– Sexta-feira:

Everton – West Ham 0 – 1

Manchester United – Aston Villa 2 – 1

– Sábado:

Tottenham – Leeds 3 – 0

Crystal Palace – Sheffield United 2 – 0

Brighton – Wolverhampton 3 – 3

West Bromwich – Arsenal 0 – 4

– Domingo:

(11h15) Newcastle – Leicester

(13h30) Chelsea – Manchester City

– Segunda-feira:

(17h00) Southampton – Liverpool

. reporté

Burnley – Fulham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 33 16 9 6 1 37 20 17

2. Manchester United 33 16 10 3 3 33 24 9

3. Tottenham 29 16 8 5 3 29 15 14

4. Leicester 29 16 9 2 5 29 20 9

5. Everton 29 16 9 2 5 26 20 6

6. Chelsea 26 16 7 5 4 31 18 13

7. Aston Villa 26 15 8 2 5 29 16 13

8. Manchester City 26 14 7 5 2 21 12 9

9. Southampton 26 16 7 5 4 25 19 6

10. West Ham 26 17 7 5 5 24 21 3

11. Arsenal 23 17 7 2 8 20 19 1

12. Leeds 23 17 7 2 8 30 33 -3

13. Wolverhampton 22 17 6 4 7 18 24 -6

14. Crystal Palace 22 17 6 4 7 22 29 -7

15. Newcastle 19 15 5 4 6 17 24 -7

16. Burnley 16 15 4 4 7 9 20 -11

17. Brighton 14 17 2 8 7 21 28 -7

18. Fulham 11 15 2 5 8 13 23 -10

19. West Bromwich 8 17 1 5 11 11 39 -28

20. Sheffield United 2 17 0 2 15 8 29 -21

