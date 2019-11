Tottenham anuncia José Mourinho como novo técnico

ROMA, 20 NOV (ANSA) – O Tottenham anunciou nesta quarta-feira (20) o nome do português José Mourinho como novo treinador do clube. “Estou empolgado por chegar em um clube com uma grande tradição e fãs apaixonados. Trabalhar com esses jogadores é o que me atraiu”, disse o técnico, que substituirá o argentino Mauricio Pochettino.

Mourinho, de 56 anos, voltará, assim, ao futebol inglês, após passagens pelo Chelsea (2004-2007 e 2013-2015) e Manchester United (2016 – 2018).

De acordo com a imprensa britânica, Mourinho receberá um salário de cerca de 17 milhões de euros por temporada, além de bônus por títulos e metas atingidas. Seu contrato vale até 2022-2023.

