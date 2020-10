Tottenham abre 3 a 0, mas West Ham faz 3 em 11 minutos e arranca empate heroico

Uma reviravolta improvável marcou o duelo enter Tottenham e West Ham neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Inglês. Jogando em casa, o time do técnico José Mourinho abriu 3 a 0 no primeiro tempo, mas levou três gols em 11 minutos no final da partida e não conseguiu sustentar o que parecia ser uma vitória tranquila, mas acabou se tornando um resultado histórico e heroico para o adversário.

Com o empate, com direito a golaço sofrido no lance final, o Tottenham fica na sexta colocação, com oito pontos, e perde a chance de encostar no vice-líder Liverpool. O West Ham aparece no oitavo posto, com um ponto a menos. É a primeira vez no Campeonato Inglês que uma equipe consegue empatar depois de estar perdendo por 3 a 0 até os 36 minutos do segundo tempo.

O duelo teve dois tempos distintos. O Tottenham dominou a primeira etapa e abriu larga vantagem com três gols em 15 minutos. O passeio foi comandado novamente por Heung-Min Son e Karry Kane. Responsável por grande parte dos tentos do time de Mourinho nesta temporada, a dupla participou dos três lances que terminaram em bola na rede.

Son inaugurou o marcador aos 45 segundos de jogo. O sul-coreano recebeu belo lançamento de Kane na esquerda, levou para o meio e bateu no canto esquerdo do goleiro. Sete minutos depois, foi a vez dele servir o centroavante inglês, que deu uma linda caneta no marcador e concluiu da entrada da área, com precisão, para marcar um golaço.

Aos 15, o espanhol Sergio Reguilón, um dos reforços contratados para esta temporada, cruzou na cabeça de Kane, que ampliou o marcador e deixou os anfitriões confortáveis e perto de repetir o atropelo de duas semanas atrás, quando fez 6 a 1 no Manchester United. No entanto, o panorama mudou completamente no segundo tempo.

A reação do West Ham se iniciou com um gol do paraguaio Fabian Balbuena, ex-Corinthians. Ele marcou de cabeça aos 37 minutos da etapa final. O zagueiro colombiano Davinson Sánchez fez contra, aos 40, em um lance de infelicidade, e os visitantes consumaram o improvável empate na última jogada da partida, aos 48 minutos. O meia argentino Lanzini, ex-jogador do Fluminense, acertou arremate no ângulo e foi o responsável por mudar a história do duelo em Londres.

Nos outros dois jogos já encerrados neste domingo, dois empatem por 1 a 1 entre Sheffield United (17º) e Fulham (19º), e Crystal Palace (13º) e Brighton (16º).

Veja também