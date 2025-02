Toto Wolff admite choque ao ver Hamilton de Ferrari, mas elogia visual icônico do heptacampeão

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, confessou que foi impactante ver as primeiras imagens de Lewis Hamilton vestido com o vermelho da Ferrari. O austríaco, que trabalhou com o heptacampeão mundial por mais de uma década, comparou a sensação a um ‘divórcio amigável’ e destacou que as fotos do britânico tiveram uma estética marcante.

Na semana passada, Hamilton visitou a sede da Ferrari e participou de uma série de compromissos com sua nova equipe. Ele posou em frente à casa de Enzo Ferrari e ao lado de um icônico modelo F40, além de ser fotografado pela primeira vez com o macacão vermelho. Wolff comentou a cena durante o Autosport Awards em Londres: “É como ver seu ex-parceiro com outra pessoa pela primeira vez. Mas estou muito feliz por ele. Aquelas fotos foram icônicas e não é surpresa vindo de Lewis”, afirmou.

A transição de Hamilton para a Ferrari representa sua primeira mudança de equipe desde 2013, quando deixou a McLaren para iniciar uma história vitoriosa com a Mercedes. Durante sua passagem pela equipe alemã, ele conquistou seis títulos mundiais e contribuiu para oito campeonatos de construtores, tornando-se o maior piloto da história da escuderia. Agora, aos 40 anos, busca um novo desafio em Maranello, onde tentará devolver a Ferrari ao topo da Fórmula 1.

Na última semana, Hamilton participou de testes privados com um carro da temporada de 2023 no Circuito de Fiorano, na Itália. Já em Barcelona, realizou mais uma sessão de treinos com a equipe, mas enfrentou um contratempo ao sofrer um acidente na quarta-feira.

O britânico não se feriu, mas atrasou a programação da Ferrari e impediu que Charles Leclerc completasse suas voltas planejadas.Hamilton terá seu primeiro contato com o carro da temporada 2025 no dia 19 de fevereiro, durante os testes de pré-temporada no Bahrein. Sua estreia oficial pela Ferrari está marcada para o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março, em Melbourne.