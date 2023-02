Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/02/2023 - 8:20 Compartilhe





PARIS (Reuters) – A petrolífera francesa TotalEnergies lançará novos projetos no Brasil e em Angola em 2023, disse o presidente e executivo-chefe da empresa, Patrick Pouyanne, nesta quarta-feira.

No mês passado, a TotalEnergies aprovou a decisão final de investimento do empreendimento Lapa South-West, localizado na Bacia de Santos, a 300 km da costa do Brasil.

(Por Benjamin Mallet; Escrito por Benoit Van Overstraeten)





