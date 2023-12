TotalEnergies assina acordo para investimento em projeto de energia eólica no Casaquistão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/12/2023 - 8:38 Para compartilhar:

A TotalEnergies fechou um acordo de investimento, no valor de aproximadamente US$ 1,4 bilhão, para seu projeto de energia eólica no Casaquistão, denominado Mirny. Firmado durante a COP28, a assinatura do acordo contou com a presença do CEO da TotalEnergies, Patrick Pouyanné, e do ministro da Energia do Casaquistão, Almassadam Satkaliyev.

Segundo comunicado oficial, o projeto Mirny tem como objetivo construir um parque eólico onshore de 1 gigawatt com até 160 turbinas, combinado com um sistema de armazenamento de energia de bateria de 600 megawatt-hora para um fornecimento de energia confiável. Assim, o projeto visa fornecer energia de baixo-carbono para mais de 1 milhão de pessoas no Casaquistão e evitar a emissão de 2,5 milhões de toneladas de CO2 anualmente no país.

Para a TotalEnergies, este acordo é um exemplo da capacidade de “acelerar o desenvolvimento de energia renovável em países de petróleo e gás”.

