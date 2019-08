Total inaugura primeiro posto com sua marca no Brasil após compra da rede Zema

A Total inaugurou, no último dia 22, em Betim (MG), o primeiro posto de combustíveis do Brasil com sua marca após a aquisição, no final de 2018, dos 280 pontos da rede Zema. As unidades compradas estão localizadas sobretudo nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e São Paulo.

O posto, chamado de Beija Flor, atende em média 30 mil clientes e vende mais de 1 milhão de litros por mês, segundo apontou a empresa, em nota.

“Estamos presentes no Brasil desde 1975 e este País é particularmente importante para nós”, afirmou Momar Nguer, diretor-Geral da Total Marketing & Serviços e membro do Comitê Executivo do Grupo, que veio de Paris para a ocasião.

O executivo apontou também que a entrada do grupo no setor de distribuição do País marca “um primeiro passo em nossas ambições de crescimento no mercado de combustíveis e lubrificantes deste grande país, com o objetivo de dobrar nossas vendas nos próximos cinco anos”.

De acordo com Antoine Tournand, CEO da Total Brasil Distribuidora, nos próximos dois anos, o grupo vai passar todos os 280 postos para as cores da Total.

