Torres brilha, Atlético de Madrid vence e vai às oitavas da Copa do Rei

O Atlético de Madrid garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Rei nesta quarta-feira. Em dia inspirado de Fernando Torres, autor de dois gols, o time da capital espanhola confirmou o favoritismo diante do Elche em seu estádio, o Wanda Metropolitano, e venceu por 3 a 0.

O resultado foi mais do que suficiente para garantir a classificação dos comandados de Diego Simeone, que haviam ficado no empate por 1 a 1 na partida de ida, na casa do Elche. No sábado, o Atlético volta as atenções para o Campeonato Espanhol, pelo qual recebe a Real Sociedad.

Depois de um início difícil, o time madrilenho abriu o placar aos 30 minutos nesta quarta-feira. Carrasco cobrou escanteio pela esquerda, a bola passou por todo mundo e José Giménez cabeceou para a rede.

O gol tranquilizou o Atlético e permitiu que aparecesse a estrela de Fernando Torres. Somente dois minutos depois, o atacante aproveitou rebote do goleiro e finalizou para a rede, mesmo com pouco ângulo. Já na etapa final, aos 22 minutos, ele selou o resultado ao bater com estilo, após cruzamento de Vrsaljko.

Nas outras partidas que encerraram a rodada de quarta da Copa do Rei, destaque para o Formentera. O time da terceira divisão espanhola visitou o Athletic Bilbao e conseguiu a classificação com uma heroica vitória por 1 a 0, selada nos acréscimos do segundo tempo. Na ida, as equipes haviam empatado por 1 a 1.

Já o Deportivo La Coruña visitou o Las Palmas, venceu por 3 a 2 e mesmo assim foi eliminado, porque havia caído por 4 a 1 na ida, quando atuou em casa. Assim, a vaga nas oitavas ficou com o Las Palmas.