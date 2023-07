Torre de Pisa terá 1 ano de comemorações por 850º aniversário

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/07/2023 - 11:50 Compartilhe

PISA, 26 JUL (ANSA) – A cidade de Pisa vai comemorar ao longo de 12 meses, a partir do próximo dia 9 de agosto, o aniversário de 850 anos do início da construção de sua famosa torre inclinada.

A programação vai começar oficialmente ao meio-dia (horário local), ao soar dos sinos do campanário pendente.

À noite, a partir de 21h30, a torre será iluminada, e o logo oficial do 850º aniversário será projetado no muro do Museu Opera del Duomo, na mesma praça.

Nessa noite, todos os monumentos da Piazza dei Miracoli de Pisa, exceto a torre em si, poderão ser visitados gratuitamente.

O local, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1987, abriga, além da torre, também a catedral (Duomo) da qual o campanário faz parte, um cemitério (Camposanto), o museu e outras instalações históricas.

A noite de comemorações também contará com um concerto do pianista iraniano Ramin Bahrami, com músicas de Bach, Beethoven, Mozart, Brahms, Chopin e outros clássicos.

A programação detalhada das celebrações da Torre de Pisa vai ser divulgada pela Opera Primaziale Pisana, entidade responsável pela gestão do monumento, em uma coletiva de imprensa também no dia 9.

O campanário da Catedral de Pisa começou a inclinar ainda durante sua construção, iniciada em 1173, por causa de uma fundação inadequada para o terreno frágil.

A torre chegou a correr o risco de tombar, mas foi salva por uma obra de engenharia entre 1990 e 2001, ano em que reabriu ao público.

A intervenção envolveu estruturas de aço, pesos de chumbo e uma escavação para endireitar o monumento em 40 centímetros, devolvendo-o à posição que ocupava em meados do século 19.

A torre passa por “check-ups” frequentes e é considerada segura pelos próximos 300 anos. O local chega a receber 5 milhões de visitantes anualmente. (ANSA).

