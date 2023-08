Torre de Pisa celebra 850º aniversário com iniciativas gratuitas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/08/2023 - 13:50 Compartilhe

ROMA, 9 AGO (ANSA) – A cidade de Pisa comemora nesta quarta-feira (9) o aniversário de 850 anos do início da construção de sua famosa torre inclinada com uma série de iniciativas gratuitas.

A programação começou oficialmente ao meio-dia (horário local), ao soar dos sinos do campanário pendente e, das 20h30 até meia-noite, a torre será iluminada.

As iniciativas incluem entrada gratuita em todos os monumentos da Piazza del Duomo de Pisa, com exceção da torre em si, que será fechada por motivos de segurança. O logo oficial da celebração será projetado no muro do Museu Opera del Duomo, na mesma praça.

Além disso, haverá um concerto gratuito do pianista iraniano Ramin Bahrami, com músicas de Bach, Beethoven, Mozart, Brahms, Chopin e outros clássicos.

Segundo a Opera Primaziale Pisana, entidade responsável pela gestão do monumento, uma série de eventos por ocasião da celebração do 850º aniversário da torre está planejada para os próximos 12 meses.

O local, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1987, abriga, além da famosa torre inclinada, a catedral (Duomo) da qual o campanário faz parte, um cemitério (Camposanto), o museu e outras instalações históricas.

A primeira pedra do icônico monumento foi lançada no dia 9 de agosto de 1173, e o campanário da Catedral de Pisa começou a inclinar ainda durante sua construção por causa de uma fundação inadequada para o terreno frágil.

A torre chegou a correr o risco de tombar, mas foi salva por uma obra de engenharia entre 1990 e 2001, ano em que reabriu ao público. A intervenção envolveu estruturas de aço, pesos de chumbo e uma escavação para endireitar o monumento em 40 centímetros, devolvendo-o à posição que ocupava em meados do século 19. Geralmente o monumento passa por “check-ups” frequentes e é considerado seguro pelos próximos 300 anos. Ao todo, o local chega a receber 5 milhões de visitantes anualmente. (ANSA).

