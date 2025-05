Tornozeleira eletrônica do ex-presidente francês Sarkozy é removida

O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy está em liberdade condicional e não usa mais a tornozeleira eletrônica que carregava desde fevereiro, anunciou o Ministério Público de Paris nesta quinta-feira(15).

O ex-presidente conservador (2007-2012) foi condenado em dezembro a um ano de prisão por corrupção e tráfico de influência no chamado caso das escutas telefônicas, mas o tribunal permitiu que usasse uma tornozeleira eletrônica sem precisar ir para a prisão.

Por ter 70 anos, o político tem direito à liberdade condicional antes de cumprir metade da pena, então o dispositivo foi removido na quarta-feira.

A partir de agora, deverá solicitar autorização judicial “para qualquer deslocamento por mais de 15 dias e qualquer viagem ao exterior”, entre outras medidas.

Além de usar o dispositivo, o ex-chefe de Estado só podia sair de casa entre 8h e 20h, ou até 21h30 às segundas, quartas e quintas-feiras.

Esses dias coincidiam com as audiências de outro processo: o suposto financiamento ilegal de sua campanha eleitoral de 2007 com dinheiro recebido da Líbia.

O julgamento terminou em 8 de abril, e o veredito é esperado para 25 de setembro. O Ministério Público pediu uma pena de sete anos de prisão para o ex-presidente.

